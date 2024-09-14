«Меньшее из двух зол». Папа римский Франциск раскритиковал Трампа и Харрис

Понтифик не называл двух кандидатов по имени, однако намекнул на позиции обоих политиков в отношении мигрантов и абортов.

«Оба выступают против жизни. Один хочет выгнать мигрантов, а второй убивает младенцев», — заявил Франциск в пятницу на пресс-конференции по итогам 12-дневной поездки по юго-восточной Азии.

Во время предвыборной кампании экс-президент США Дональд Трамп выступает с резкими нападками на мигрантов, которых кандидат-республиканец обвиняет в резком росте преступности и безработицы. Он выступает за высылку из страны миллионов людей, пересекших границу нелегально.

При этом вице-президент Камала Харрис поддерживает право женщин на аборты, которые резко осуждает Католическая церковь.

Понтифик как правило не делает заявлений по политическим вопросам, однако его мнение может повлиять на позицию 52 млн католиков в США.

В ответ на вопрос о том, какой совет он может дать своим американским единоверцам по вопросу выборов, Франциск сказал: «Не голосовать неприемлемо. Это очень плохо. Вы должны голосовать. Вы должны выбрать меньшее из двух зол. Кто из них меньшее зло? Леди или джентльмен? Не знаю».

«Силой извлекать ребенка из утробы матери — это убийство, потому что жизнь уже есть», — сказал он далее, намекая на позицию Харрис в отношении абортов.

«Выгонять мигрантов, не позволять им развиваться, не давать им права на жизнь — это отвратительная вещь, это злой поступок», — заявил Франциск, имея в виду заявления Трампа в отношении миграции.

Во время президентской кампании 2016 года, на которой Трамп одержал победу, Франциск говорил, что Трамп ведет себя «не по-христиански», когда резко отзывается о мигрантах.

Нынешние заявления главы Католической церкви прозвучали через несколько дней после первых и единственных дебатов между Трампом и Харрис, на которых оба кандидата обсуждали как проблему абортов, так и миграции.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года. Согласно опросам, оба кандидата имеют примерно равные шансы на победу.