«Меньше бюрократии» — в Тукумсе расширили права полиции

Депутаты утвердили поправки к правилам «О предоставлении и учёте децентрализованных канализационных услуг». Поводом послужил отчёт Госконтроля, где отмечалось: административные комиссии — неэффективный и устаревший инструмент.

«Административные комиссии — рудимент советской системы. Их работа создаёт избыточную бюрократию, не повышая качество решений», — подчеркнул член Совета Госконтроля Оскарс Эрдманис.

По данным ревизии, каждая из 29 муниципальных комиссий могла бы сэкономить десятки тысяч рабочих часов, если бы перешла на единоличное рассмотрение дел — по примеру полиции.

Речь идёт не только об экологии. Большая часть решений комиссий касалась дел, связанных с несовершеннолетними и воспитательными мерами, где коллективный формат тоже показал низкую эффективность.

В Госконтроле считают, что отказ от комиссий позволит сэкономить до 1,12 миллиона евро в год. Новые правила предусматривают, что дела будут рассматривать должностные лица муниципальной полиции, а решения принимать быстрее и с меньшими затратами.