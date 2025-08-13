Медпомощь украинским беженцам в 2024 году обошлась в дополнительные 8 млн евро. Кто еще лечится в Латвии?

Он пояснил, что право на государственные оплачиваемые медицинские услуги имеют беженцы и лица, ищущие убежища, обладатели альтернативного статуса, а также люди с постоянным видом на жительство. Право на лечение за счет государства есть и у обладателей временного вида на жительство, если они застрахованы по системе государственного медицинского страхования, то есть работают, за них платятся налоги или они делают это самостоятельно.

В НСЗ ведется реестр получателей медицинских услуг. По словам Чандерса, число таких пациентов растёт, и причины могут быть разными. Например, украинский кризис, когда за короткий срок в Латвию прибыли тысячи людей, и им потребовалась медицинская помощь. Этот случай можно считать чрезвычайной ситуацией, отметил он, и в нём была задействована вся система здравоохранения страны. При этом на лечение этих людей государство запрашивало и получало дополнительное финансирование.

«Например, в прошлом году на медицинскую помощь украинцам мы из госбюджета дополнительно получили 8,5 миллиона евро», — уточнил Чандерс.