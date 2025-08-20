Медики снова требуют повышения зарплат: в четверг начнутся переговоры

ЛПРЗСУ выдвинуло эти требования, поскольку правительство не в состоянии обеспечить конкурентоспособность отрасли, и принимая во внимание прогнозируемый Министерством финансов рост средней зарплаты на 13,5% в 2025- 2026 гг.

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в начале 2025 года средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в Латвии составляла 1757 евро. Выше средней по стране средняя зарплата была в сфере финансов и страхования, информационно-коммуникационных услуг, энергетики, отрасли научных и технических услуг, госуправлении, добывающей промышленности и в сфере здравоохранения и социального ухода, в которой в первом квартале она составила 1775 евро.

Профсоюз также направил письмо с изложением своих требований председателю Сейма Дайге Миерине и фракциям представленных в Сейме политических партий, министру здравоохранения Хосаму Абу Мери, исполняющему обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии Андрису Кужниексу и председателю Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилу Балдзенсу. В письме профсоюз ссылается на основные принципы общественного здравоохранения 2021-2027 гг. и призывает существенно увеличить государственное финансирование здравоохранения.

Кроме того, в письме ЛПРЗСУ ссылается на вывод доклада Еврокомиссии, в котором говорится, что недостаточное государственное финансирование здравоохранения в Латвии делает его все более недоступным для населения. Профсоюз призывает Сейм действовать, чтобы в госбюджет на 2026 год было включено существенное дополнительное финансирование для выполнения основных функций Минздрава. По подсчетам ЛПРЗСУ, доступное для выполнения основных функций Минздрава государственное финансирование сейчас отстает от установленного в основных принципах общественного здравоохранения примерно на 650 млн евро.

"Пока о протестах мы еще не говорим, потому что переговоры только в самом начале", - добавил Керис и признал, что приоритетный фокус деятельности ЛПРЗСУ сейчас - напрямую увеличить зарплату трудоустроенных в медицинской отрасли.

Как сообщалось, профсоюз сослался на опубликованные статистическим управлением ЕС "Eurostat" данные, которые показывают, что самая короткая продолжительность "здоровой жизни" приходится на Латвию: у женщин это 54,3 года, у мужчин - 51,2 года. Профсоюз объясняет это недостаточной доступностью здравоохранения.

Согласно методологии исследования, здоровые годы жизни - это время без существенных ограничений повседневной активности из-за проблем со здоровьем. На этот показатель влияют не только параметры общественного здравоохранения, но и другие факторы, среди которых важное значение имеет доступность здравоохранения, подчеркнули в профсоюзе.

Со ссылкой на данные исследования ЛПРЗСУ указывает, что пропорция тех, кто не может получить необходимые услуги здравоохранения, в Латвии является одной из самых высоких к ЕС, тогда как на Мальте этот показатель самый низкий среди стран ЕС.

Как сообщалось, министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что отрасли здравоохранения недоступно дополнительное финансирование. Министр признал, что на финансирование здравоохранения дополнительно требуется от 500 до 700 млн евро.