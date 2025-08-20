Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Медики снова требуют повышения зарплат: в четверг начнутся переговоры

Редакция PRESS 20 августа, 2025 12:55

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) завтра, 21 августа, в 11 часов планирует начать переговоры с Министерством здравоохранения об увеличении оплаты труда на 15% для медицинского персонала и на 140 евро для персонала поддержки, сообщил агентству ЛЕТА председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

ЛПРЗСУ выдвинуло эти требования, поскольку правительство не в состоянии обеспечить конкурентоспособность отрасли, и принимая во внимание прогнозируемый Министерством финансов рост средней зарплаты на 13,5% в 2025- 2026 гг.

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в начале 2025 года средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в Латвии составляла 1757 евро. Выше средней по стране средняя зарплата была в сфере финансов и страхования, информационно-коммуникационных услуг, энергетики, отрасли научных и технических услуг, госуправлении, добывающей промышленности и в сфере здравоохранения и социального ухода, в которой в первом квартале она составила 1775 евро.

Профсоюз также направил письмо с изложением своих требований председателю Сейма Дайге Миерине и фракциям представленных в Сейме политических партий, министру здравоохранения Хосаму Абу Мери, исполняющему обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии Андрису Кужниексу и председателю Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилу Балдзенсу. В письме профсоюз ссылается на основные принципы общественного здравоохранения 2021-2027 гг. и призывает существенно увеличить государственное финансирование здравоохранения.

Кроме того, в письме ЛПРЗСУ ссылается на вывод доклада Еврокомиссии, в котором говорится, что недостаточное государственное финансирование здравоохранения в Латвии делает его все более недоступным для населения. Профсоюз призывает Сейм действовать, чтобы в госбюджет на 2026 год было включено существенное дополнительное финансирование для выполнения основных функций Минздрава. По подсчетам ЛПРЗСУ, доступное для выполнения основных функций Минздрава государственное финансирование сейчас отстает от установленного в основных принципах общественного здравоохранения примерно на 650 млн евро.

"Пока о протестах мы еще не говорим, потому что переговоры только в самом начале", - добавил Керис и признал, что приоритетный фокус деятельности ЛПРЗСУ сейчас - напрямую увеличить зарплату трудоустроенных в медицинской отрасли.

Как сообщалось, профсоюз сослался на опубликованные статистическим управлением ЕС "Eurostat" данные, которые показывают, что самая короткая продолжительность "здоровой жизни" приходится на Латвию: у женщин это 54,3 года, у мужчин - 51,2 года. Профсоюз объясняет это недостаточной доступностью здравоохранения.

Согласно методологии исследования, здоровые годы жизни - это время без существенных ограничений повседневной активности из-за проблем со здоровьем. На этот показатель влияют не только параметры общественного здравоохранения, но и другие факторы, среди которых важное значение имеет доступность здравоохранения, подчеркнули в профсоюзе.

Со ссылкой на данные исследования ЛПРЗСУ указывает, что пропорция тех, кто не может получить необходимые услуги здравоохранения, в Латвии является одной из самых высоких к ЕС, тогда как на Мальте этот показатель самый низкий среди стран ЕС.

Как сообщалось, министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что отрасли здравоохранения недоступно дополнительное финансирование. Министр признал, что на финансирование здравоохранения дополнительно требуется от 500 до 700 млн евро.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать