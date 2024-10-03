Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Даже не будем, наверное, переводить на русский. И так всё понятно, не правда ли?
Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:
Даже не будем, наверное, переводить на русский. И так всё понятно, не правда ли?
Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.
Сегодня, 3 октября 2024 года, в Риге состоялся футбольный матч между сборными Латвии RFS и командой Турции Galatasaray в рамках отборочного турнира Лиги Европы 2024/2025 УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.
В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.
В четверг, 3 октября, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку в Риге столкнулись мотоцикл и каршеринговый автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель мотоцикла погиб на месте.
В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».
В среду в 19:45 на стадионе «Даугава» чемпионы Латвии по футболу RFS проводят матч второго раунда Лиги Европы УЕФА против стамбульского «Галатасарая».
Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.
Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.
«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.
«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.
Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.
Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.
Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.
Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.