Не исключено, что если бы медицинская помощь была вызвана на час раньше, девочку можно было бы спасти.

Мать Луизы объясняет, что её дочь не была наркоманкой и даже не употребляла алкоголь. Луизе исполнился 21 год, она собиралась замуж за американца, но вместо свадьбы жениху пришлось участвовать в похоронах.

Смерть девушки подарила возможность жить ещё пятерым людям - она стала донором, но у близких Луизы остались светлые воспоминания и бесконечная печаль.

«Единственная моя ошибка — это отключение телефона и звука. Мне нужно было поспать перед работой. Никогда в жизни себе этого не прощу», — вспоминает ей мать, Лига.

Утром в 5:36 ей позвонила подруга дочери, с которой она вместе принимала таблетки. Лига не слышала звонка. Скорую вызвали больше чем через час. Лига снова и снова думает: может быть, если бы врачей вызвали раньше, Луиза была бы ещё жива. Как позже выяснилось, она приняла не одну таблетку.

По словам матери девушка не была наркоманкой, она училась музыке и хотела посвятить свою жизнь искусству. Она была единственным ребёнком Лиги и её надеждой. Теперь женщина переживает страшную трагедию - потерю любимой дочери...

Фото: Скриншот видео ЛТВ