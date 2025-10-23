Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мать погибшей Луизы: никогда себе не прощу, что отключила телефон (1)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 12:01

Латышские СМИ 1 комментариев

Мать Луизы из Кулдиги, умершей от передозировки наркотиков, призналась LTV, что никогда не сможет простить себе того, что в тот роковой вечер выключила телефон и не услышала звонок от подруги дочери, рассказывает nra.lv.

Не исключено, что если бы медицинская помощь была вызвана на час раньше, девочку можно было бы спасти.

Мать Луизы объясняет, что её дочь не была наркоманкой и даже не употребляла алкоголь. Луизе исполнился 21 год, она собиралась замуж за американца, но вместо свадьбы жениху пришлось участвовать в похоронах.

Смерть девушки подарила возможность жить ещё пятерым людям - она стала донором, но у близких Луизы остались светлые воспоминания и бесконечная печаль.

«Единственная моя ошибка — это отключение телефона и звука. Мне нужно было поспать перед работой. Никогда в жизни себе этого не прощу», — вспоминает ей мать, Лига.

Утром в 5:36 ей позвонила подруга дочери, с которой она вместе принимала таблетки. Лига не слышала звонка. Скорую вызвали больше чем через час. Лига снова и снова думает: может быть, если бы врачей вызвали раньше, Луиза была бы ещё жива. Как позже выяснилось, она приняла не одну таблетку.

По словам матери девушка не была наркоманкой, она училась музыке и хотела посвятить свою жизнь искусству. Она была единственным ребёнком Лиги и её надеждой. Теперь женщина переживает страшную трагедию - потерю любимой дочери...

Фото: Скриншот видео ЛТВ

Обновлено: 15:20 23.10.2025
Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного (1)

Важно 15:17

Важно 1 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума (1)

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 1 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро (1)

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 1 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там? (1)

Важно 14:55

Важно 1 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день (1)

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 1 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления (1)

Важно 14:40

Важно 1 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка (1)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

