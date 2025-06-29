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Массированный удар России по Украине: разрушения около Львова и Черкасс, погиб пилот F-16

© BBC 29 июня, 2025 12:29

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(Photo by Petras Malukas / AFP)

В ночь на воскресенье российские военные нанесли по Украине массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками; в том числе они атаковали беспилотниками типа «шахед», а также различными видами баллистических и крылатых ракет.

Есть данные о разрушениях во Львовской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Запорожской областях. Во время отражения атаки упал украинский истребитель F-16, его пилот погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной массированный удар по Украине.

В своих социальных сетях он заявил, что ракеты и беспилотники были направлены против «всего, что обеспечивает жизнь».

«К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо», — написал Зеленский.

Он добавил, что только за эту неделю российские войска выпустили по Украине более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 управляемых авиабомб.

Президент Украины снова призвал усилить международное давление на Россию и предоставить Киеву больше средств ПВО, в том числе «американские системы, которые мы готовы купить».

Во время недавней встречи Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом украинский президент просил продать больше систем ПВО «Пэтриот». Трамп заявил, что международный спрос на этот комплекс очень большой, но не исключил, что такие системы могут быть предоставлены.

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