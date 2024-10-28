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Маски, гильзы, два ствола: за покушение на убийство в Даугавпилсе задержаны двое мужчин

© LETA 28 октября, 2024 16:33

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Иллюстративное фото

Государственная полиция задержала двух мужчин за покушение на убийство в Даугавпилсе, выяснило агентство ЛЕТА.

В ночь на 23 октября двое мужчин, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы, приехав на автомобиле "Audi A6", направились к автомобилю "Mercedes Benz", где в это время находились еще двое мужчин, рассказали в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

У одного из преступников было огнестрельное оружие, которым он угрожал, а также выстрелил в окно, ранив водителя автомобиля, который был доставлен в местное медицинское учреждение.

Через несколько часов полиция задержала двух мужчин, 1991 и 1988 года рождения, по подозрению в совершении этого преступления. При задержании у мужчин было изъято одно огнестрельное оружие. В ходе санкционированного обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчин второе огнестрельное оружие - обрез. Имеющаяся у полиции информация указывает на то, что оно могло быть использовано при совершении преступления.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли 11 гильз, один стреляный патрон, одежду, маску и другие улики. Оба подозреваемых заключены под стражу. Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и устанавливают мотив преступления. По данным портала "kompromat.lv", в машине, из которой был произведен выстрел, находился "известный в городе промоутер Сергей Парфенов", но в результате инцидента он не пострадал.

По данным портала, причина стрельбы может быть связана с более ранним конфликтом, также расследуется возможная связь с депутатом Даугавпилсской думы Петерисом Дзалбе, чей автомобиль "Mercedes Benz" был недавно подожжен.

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