Мамы накинулись на Аугулиса: инициатива главы Минблага их возмутила

"Мне нравится, как министр благосостояния Улдис Аугулис уже в котором интервью употребляет выражение "мамы сидят дома с ребенком и не работают". Может, какой-нибудь советник мог бы ему сказать, что это совсем не сидение без работы", - заявляет журналист Эвита Пуриня в соцсети "X".

Ей отвечают:

- Как говорили древние латыши, воспитание детей - это работа, к тому же начальника еще и на руках надо носить.

- Он примитивен. И таких в правительстве много.

- И это "сидение дома" надо засчитывать в трудовой стаж всем женщинам без исключения. Женщины воспитывают будущих налогоплательщиков, это ответственная работа, а не развлечение.

- Этот человек живет в том "министерском" пузыре, где "дом сам убирается, дети сами по себе вырастают и ужин сам готовится".

- Мне одному кажется, что это правительство хочет добиться, чтобы все больше людей не имели мотивации платить здесь налоги? 2-й пенсионный уровень урезаем, чтобы люди поняли, что пенсия будет копеечной. Пособия безработным тоже урезаем, чтобы долго на пособиях не сидели. Что следующее урежут?

- Это 2 и даже 2,5 ставки при 8-часовой работе. В любом случае больше 1,5 ставки.

- Бесит эта фраза. Рекомендую г-ну Аугулису самому побыть в роли матери и "посидеть дома с грудным ребенком, не работая"!

- Я позволю себе назвать его свиньей. Никакого уважения этот болван не заслужил. Вон с министерского кресла - немедленно!

- Типа, он когда-то работал.