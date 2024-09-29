Мамы накинулись на Аугулиса: инициатива главы Минблага их возмутила

Patīk, kā labklājības ministrs @uldisaugulis jau kurā intervijā lieto izteicienu "mammas sēž mājās ar bērnu un nestrādā". Varētu kāds padomnieks viņam pateikt, ka nav tā gluži ne sēdēšana, ne nestrādāšana. https://t.co/eI2juGVhJB— Evita Puriņa (@evita_purina) September 25, 2024
"Мне нравится, как министр благосостояния Улдис Аугулис уже в котором интервью употребляет выражение "мамы сидят дома с ребенком и не работают". Может, какой-нибудь советник мог бы ему сказать, что это совсем не сидение без работы", - заявляет журналист Эвита Пуриня в соцсети "X".
Ей отвечают:
- Как говорили древние латыши, воспитание детей - это работа, к тому же начальника еще и на руках надо носить.
- Он примитивен. И таких в правительстве много.
- И это "сидение дома" надо засчитывать в трудовой стаж всем женщинам без исключения. Женщины воспитывают будущих налогоплательщиков, это ответственная работа, а не развлечение.
- Этот человек живет в том "министерском" пузыре, где "дом сам убирается, дети сами по себе вырастают и ужин сам готовится".
- Мне одному кажется, что это правительство хочет добиться, чтобы все больше людей не имели мотивации платить здесь налоги? 2-й пенсионный уровень урезаем, чтобы люди поняли, что пенсия будет копеечной. Пособия безработным тоже урезаем, чтобы долго на пособиях не сидели. Что следующее урежут?
- Это 2 и даже 2,5 ставки при 8-часовой работе. В любом случае больше 1,5 ставки.
- Бесит эта фраза. Рекомендую г-ну Аугулису самому побыть в роли матери и "посидеть дома с грудным ребенком, не работая"!
- Я позволю себе назвать его свиньей. Никакого уважения этот болван не заслужил. Вон с министерского кресла - немедленно!
- Типа, он когда-то работал.