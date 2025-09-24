Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мамой клянусь: Ашераденс обещает самоуправлениям всё честь по чести

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 15:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр финансов Арвилс Ашераденс (Новое единство) в среду заверил руководство Союза самоуправлений Латвии, что самоуправлениям будут гарантированы доходы от подоходного налога с населения (IIN) в соответствии с прогнозом, сообщила агентству LETA Министерство финансов (FM).

В ходе переговоров особое внимание уделялось доходам самоуправлений и возможностям займов. Министерство финансов сообщает, что налоговые доходы самоуправлений продолжают расти, и в 2026 году прогнозируется рост более чем на 150 миллионов евро, или на 6,1%. Правительство гарантирует, что прогноз по IIN, который является основным источником доходов местных властей, будет выполнен в полном объёме.

Министр финансов подтвердил, что самоуправлениям будут гарантированы доходы от IIN в соответствии с прогнозом. Более того, доходы, превышающие гарантированный объём, будут направлены на погашение долговых обязательств самоуправлений, что укрепит их финансовую устойчивость. Прогнозы показывают, что при неизменной политике в 2026 году доходы от IIN вырастут на 6,7%, а в последующие годы — в среднем на 5%.

Министерство финансов также отмечает, что в 2025 году финансовое положение самоуправлений оценивается как стабильное, поскольку выровненные доходы выросли более чем на 10%, или на 228 миллионов евро, и ни у одного самоуправления рост не составил менее 7%.

В следующем году в государственном бюджете предусмотрена полная компенсация влияния реформы налогов на рабочую силу. Учитывая, что реформа дала лучшие результаты, чем прогнозировалось изначально, компенсация из государственного бюджета для самоуправлений потребуется в меньшем объёме, поясняет Минфин.

Основным приоритетом заимствований в среднесрочной перспективе останутся проекты, софинансируемые фондами Европейского Союза (ЕС), Фондом восстановления (AF) и Инструментом аукциона квот на выбросы. Государственные приоритеты инвестиций включают безопасность, например, создание укрытий, демографию, например, строительство и расширение дошкольных образовательных учреждений для сокращения очередей, и образование, например, реорганизацию школьной сети и обеспечение устойчивой образовательной функции.

Министерство финансов продолжит обсуждения с местными властями о возможных изменениях в политике заимствований. Изменения предусматривают, что самоуправления должны обеспечить собственное софинансирование в размере не менее 15% для государственных приоритетов и около 30% для собственных проектов развития. Каждому самоуправлению и городу предоставляется возможность реализовать не более трёх собственных приоритетных или высокоготовых инвестиционных проектов, а объём заимствования будет зависеть от численности населения — от двух миллионов евро для самых маленьких самоуправлений до 10 миллионов евро для Риги.

Одновременно для самоуправлений установлены новые критерии оценки финансовой мощности и устойчивости: самоуправлениям, у которых долговое бремя превышает установленные лимиты или имеются проблемы с ликвидностью, новые займы для развития будут доступны только при реализации проектов ЕС и AF.

FM напоминает, что правительство уже приняло решение о выделении в 2026 году трёх миллионов евро пяти самоуправлениям на внешней границе ЕС для укрепления внешней безопасности. Наибольшее финансирование предусмотрено для Лудзенского края — почти один миллион евро, Краславского края — более 780 000 евро, Балвского края — более 580 000 евро, Алуксненского края — 383 000 евро, Аугшдаугавского края — 265 000 евро.

На встрече также обсуждался порядок расчёта финансового выравнивания самоуправлений (PFI) на 2026 год, который будет осуществляться по действующему алгоритму, а также размер дотаций на лиц, помещённых в центры социальной опеки до 1 января 1998 года.

До 1 марта 2026 года по новой модели PFI должен быть представлен на рассмотрение правительства. До этого момента с самоуправлениями будут проводиться широкие обсуждения и консультации по условиям новой модели, чтобы её можно было принять в начале 2026 года и обеспечить расчёты по новому алгоритму в 2027 году. Министерство финансов готово к консультациям и диалогу с местными властями, чтобы максимально учесть важные для самоуправлений финансовые вопросы, осознавая при этом, что из-за ограниченности ресурсов выполнение всех требований будет невозможно.

Генштаб ВСУ заявил об ударах по топливным предприятиям в России

Мир 16:35

Мир 0 комментариев

«Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения поставок горючего» был нанесен удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

«Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения поставок горючего» был нанесен удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Залужный назвал слишком высокой цену действий ВСУ в Курской области

Мир 16:33

Мир 0 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

Мир 16:32

Мир 0 комментариев

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Шесть лет назад речь Трампа в ООН вызвала смех. В этом году ее слушали в тишине

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Кто разрешил!? У Витенбергса пригорело от вида индусов, играющих за сборную Латвии. Сам то чем славен?

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Выбор редакции 16:11

Выбор редакции 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

