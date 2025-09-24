Мамой клянусь: Ашераденс обещает самоуправлениям всё честь по чести

В ходе переговоров особое внимание уделялось доходам самоуправлений и возможностям займов. Министерство финансов сообщает, что налоговые доходы самоуправлений продолжают расти, и в 2026 году прогнозируется рост более чем на 150 миллионов евро, или на 6,1%. Правительство гарантирует, что прогноз по IIN, который является основным источником доходов местных властей, будет выполнен в полном объёме.

Министр финансов подтвердил, что самоуправлениям будут гарантированы доходы от IIN в соответствии с прогнозом. Более того, доходы, превышающие гарантированный объём, будут направлены на погашение долговых обязательств самоуправлений, что укрепит их финансовую устойчивость. Прогнозы показывают, что при неизменной политике в 2026 году доходы от IIN вырастут на 6,7%, а в последующие годы — в среднем на 5%.

Министерство финансов также отмечает, что в 2025 году финансовое положение самоуправлений оценивается как стабильное, поскольку выровненные доходы выросли более чем на 10%, или на 228 миллионов евро, и ни у одного самоуправления рост не составил менее 7%.

В следующем году в государственном бюджете предусмотрена полная компенсация влияния реформы налогов на рабочую силу. Учитывая, что реформа дала лучшие результаты, чем прогнозировалось изначально, компенсация из государственного бюджета для самоуправлений потребуется в меньшем объёме, поясняет Минфин.

Основным приоритетом заимствований в среднесрочной перспективе останутся проекты, софинансируемые фондами Европейского Союза (ЕС), Фондом восстановления (AF) и Инструментом аукциона квот на выбросы. Государственные приоритеты инвестиций включают безопасность, например, создание укрытий, демографию, например, строительство и расширение дошкольных образовательных учреждений для сокращения очередей, и образование, например, реорганизацию школьной сети и обеспечение устойчивой образовательной функции.

Министерство финансов продолжит обсуждения с местными властями о возможных изменениях в политике заимствований. Изменения предусматривают, что самоуправления должны обеспечить собственное софинансирование в размере не менее 15% для государственных приоритетов и около 30% для собственных проектов развития. Каждому самоуправлению и городу предоставляется возможность реализовать не более трёх собственных приоритетных или высокоготовых инвестиционных проектов, а объём заимствования будет зависеть от численности населения — от двух миллионов евро для самых маленьких самоуправлений до 10 миллионов евро для Риги.

Одновременно для самоуправлений установлены новые критерии оценки финансовой мощности и устойчивости: самоуправлениям, у которых долговое бремя превышает установленные лимиты или имеются проблемы с ликвидностью, новые займы для развития будут доступны только при реализации проектов ЕС и AF.

FM напоминает, что правительство уже приняло решение о выделении в 2026 году трёх миллионов евро пяти самоуправлениям на внешней границе ЕС для укрепления внешней безопасности. Наибольшее финансирование предусмотрено для Лудзенского края — почти один миллион евро, Краславского края — более 780 000 евро, Балвского края — более 580 000 евро, Алуксненского края — 383 000 евро, Аугшдаугавского края — 265 000 евро.

На встрече также обсуждался порядок расчёта финансового выравнивания самоуправлений (PFI) на 2026 год, который будет осуществляться по действующему алгоритму, а также размер дотаций на лиц, помещённых в центры социальной опеки до 1 января 1998 года.

До 1 марта 2026 года по новой модели PFI должен быть представлен на рассмотрение правительства. До этого момента с самоуправлениями будут проводиться широкие обсуждения и консультации по условиям новой модели, чтобы её можно было принять в начале 2026 года и обеспечить расчёты по новому алгоритму в 2027 году. Министерство финансов готово к консультациям и диалогу с местными властями, чтобы максимально учесть важные для самоуправлений финансовые вопросы, осознавая при этом, что из-за ограниченности ресурсов выполнение всех требований будет невозможно.