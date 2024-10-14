Мамочек обижать не будут: Аугулис обещает пока не сокращать декретный отпуск

Оппозиционный "Объединенный список" 9 октября потребовал от министра благосостояния Аугулиса разъяснений в связи с его высказываниями о возможном сокращении отпуска по уходу за детьми.

Как заявил в пояснении Аугулис, 25 сентября 2024 года в интервью порталу "Delfi" он ответил на вопрос журналистки, которая отметила, что работодатели хотят сократить отпуск по уходу за ребенком. В своем ответе министр хотел подчеркнуть, что существуют различные решения для увеличения занятости, но эти решения должны соответствовать пожеланиям общества и быть экономически обоснованными.

Сокращение отпуска по уходу за ребенком и, следовательно, продолжительности выплаты пособия было бы направлено на то, чтобы родители быстрее возвращались на рынок труда, однако следует учитывать, что при этом родителям должна быть доступна услуга присмотра за ребенком, пояснил министр.

"Под этим я не подразумеваю, что все родители должны идти работать, как только ребенок достигнет возраста одного года, или даже раньше. На мой взгляд, необходимо обеспечить, чтобы у родителей в соответствии с их конкретной ситуацией и личным выбором такая возможность была", - заявил министр в пояснительном письме.

По информации Аугулиса, сейчас никаких дискуссий о сокращении продолжительности отпуска по уходу за ребенком или выплаты пособия в Минблаге не ведется. Наоборот - правительство приняло решение о том, что пособие родителя для работающих лиц в 2025 году составит 75%, а не 50%, как сейчас.