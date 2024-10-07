«Мама, не волнуйся, мне вызвали скорую…» Родители провели бессонную ночь из-за абсурдных требований

Санита пишет:

"Сами мы живем в районе Талси, дочь училась в Риге. Однажды вечером дочь звонит из общежития и говорит примерно следующее: «Мама, не волнуйся, мне вызвали скорую». Конечно, у матери слезы на глазах, как же ей не расстраиваться, когда дочка болеет - пульс приближается к критическому пределу, она не может сказать в чем дело, просто очень-очень плохо, что-то по симптомам похоже на паническую атаку.

Приезжают медики, не дают никаких лекарств, они не могут ничего сделать, потому что родителей нет, и им не разрешают делать какие-либо манипуляции без родителей. Моей дочери тогда было 17, через несколько месяцев ей исполнялось уже 18. Так что "скорая помощь" не может помочь, фельдшер звонит моему мужу и говорит, что может отвезти дочь в больницу, сделать анализы, обследование и т. д., но если они не обнаружат ничего опасного для жизни, то дочери придется покинуть их гостеприимное учреждение.

Было поздно, почти полночь. Это значит, дождавшись всех анализов, уже была бы глубокая ночь. Интересно, что без присутствия родителей они ничего сделать не могут, только в случае опасности для жизни, а выставить девочку из больницы посреди ночи, чтобы возвращалась по темноте в общежитие, что находится не в нескольких километрах, а гораздо дальше, пускают без проблем.

Муж, пообщавшись с дочерью и узнав, как она себя чувствует, от госпитализации отказался. «Скорая» уезжает, дочь звонит знакомой, которая могла бы отвезти ее домой (в Талси). И началось снова - комендант не может выпустить дочь из общежития, ведь ей всего 17 лет и время около 22.30. После 22.00 несовершеннолетние не могут покинуть общежитие без родителей или письменного заявления от них.

Звоним мужу, муж на работе, работает в ночную смену до часу ночи, и мы решаем, что, несмотря на то, что следующий день у нас обоих рабочий, мы поедем за дочерью. Дорога была просто ужасной, шел сильный дождь, ехать можно только медленно, по обочинам лесные звери, которые хотят перейти дорогу, колеи юрмальского шоссе, где скопилась дождевая вода, муж сонный, потому что он работал и сейчас ночь (я не вожу машину).

С Божьей помощью мы доехали до общежития, комендант мимоходом смотрит на мое ID, даже не читает мое имя, не сравнивает фотографию, отпускает мою дочь и мы едем дом. После этого мы с мужем смеялись, что кто угодно может представиться родителем, ведь они не просили заявления, не требовали подписи, только беглый взгляд в сторону моего удостоверения личности.

Обратный путь был еще более ужасным, мы остановились, чтобы муж мог выйти, подышать свежим воздухом, чтобы не заснуть за рулем.

И тогда у меня тоже возник этот вопрос. Есть очень много способов, которыми родитель может подтвердить, что берет на себя ответственность за своего ребенка. Есть электронная подпись, с помощью которой родитель мог написать заявление и подписать его. Существует электронный класс для родителей с уникальным паролем, доступным только родителю...

Надо ли говорить, что следующий рабочий день был ужасен и для меня, и для мужа, потому что мы почти не спали, но больше всего нас возмутила эта абсурдная ситуация, которую можно было решить гораздо проще. Это наша история глупой бюрократии».