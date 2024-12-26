Мама, купи мармозетку! Каких экзотических животных латвийцы держат дома

Мнение опрошенных зоологов по поводу содержания диковинных братьев меньших разделились: одни считают, что это хорошо и нужно поощрять, другие – категорически против.

Директор Латгальского зоосада Михаил ПУПИНЬШ – в числе первых. Он называет несколько групп экзотических животных, которые сейчас популярны в Латвии.

- Прежде всего - мармозетки. Это самые крохотные обезьянки в мире: вес – до 400 граммов, рост – до 30 см. Следом их собратья – лемуры. Далее - змеи, пауки, скорпионы. Обычно их держат молодые люди, которые хотят противопоставить себя обществу, продемонстрировать независимость. И самая массовая группа – черепашки. Их покупают для детей…

По мнению зоолога, появление у людей экзотических домашних любимцев нужно приветствовать.

- Это, между прочим, единственный способ сохранения природных популяций данных зверей. Никто больше не будет их ловить, потому что их разводят дома... Взять тех же черепашек. Во времена Советского Союза их везли из пустынь Туркмении, Казахстана. Экспортировали и за границу – там их называли «русскими». Смертность у этих черепашек была очень высокой – везли и держали в неподходящих условиях. Сегодня же в мире масса ферм по разведению черепах…

Помимо этого, по словам собеседника, привычные домашние любимцы когда-то тоже были экзотикой. Те же коты, например:

- Их родина – Африка. И на европейцев, первыми приручивших мяукающие создания, их соседи когда-то тоже смотрели с недоверием и опаской. Или взять хомячков. Кстати, люди, первые начавшие разводить их дома, стали миллионерами…

К удаву... на ужин

А как с опасностью, которую могут нести необычные «квартиранты» хозяевам и окружающим? Не у всех же живут обезьянки и добродушные поросята... Как быть с крокодилами, змеями, пауками?

- Если возьмете статистику пострадавших от домашних собак, то она в Латвии будет малоприятной. Однако ни разу не слышал, чтобы от нападения домашней змеи или крокодила хоть кто-то у нас пострадал. Потому что заводят их в основном те, кто разбирается в теме. К тому же держат, как правило, змей неядовитых и неопасных - удавов…

Впрочем, г-н Пупиньш признает, что когда «удавчик» достигает в длину 2,5 метра, он может стать опасен. Не случайно мировая статистика свидетельствует, что практически ежегодно удавы съедают хозяев – «привыкают, как к источнику пищи». В Латвии, слава богу, ничего подобно пока не было.

Кроме того, некоторые заводят экзотическое животное, не понимая, чем это грозит. И когда маленький крокодильчик вырастает в опасное пресмыкающееся, пытаются от него избавиться. В лучшем случае – отдают в зоосад, в худшем – выпускают в природу. Как это, не исключено, произошло в Плаканциемсе...

Заберите питона!

По словам директора Латгальского зоосада, есть и у них животные, от которых отказались. Это и самая опасная в мире каймановая черепаха, которую у нее на родине называют «ампутатором», и сетчатый питон.

- Сетчатого питона привезла рижанка – сотрудница налоговой службы. Взяла маленькую змейку, а через два года та достигла 2-метровой длины. Если же ее хорошо кормить, то питон дорастет до своих «законных» 8 метров. А в мире встречаются и 11-метровые…

У представителей Рижского зоосада - другой взгляд на необычных «квартирантов». По их мнению, экзотических животных часто заводят под влиянием моды, а та весьма переменчива. Вот и получается, что модных прежде кроликов, шиншилл и хорьков теперь сменяют вьетнамские свиньи, африканские карликовые ежи… Часто в зоопарк звонят по поводу красноухих черепах: заберите, не знаем, что с ними делать! В один момент все приобретают «модных» животных, а когда те выходят из моды или хозяин устал возиться с питомцем - пытаются избавиться…

Одумайтесь, оригиналы!

По словам сотрудников зоопарка, нередко «экзотику» людям дарят. Специалисты против таких «презентов». Если только сам получатель о них заранее не просил. Потому что человек должен быть готов к необычному подарку, должен обеспечить ему надлежащий уход. А он нередко невозможен: квартира не приспособлена для этого. Потому-то и обращаются в зоосад как в «скорую помощь»: примите такую-то зверушку. Но это живое существо, а не игрушка! Поэтому, прежде чем оригинальничать, сто раз подумайте о последствиях!

Кстати, латвийское законодательство не так уж безразлично к этой проблеме. 14 лет назад был принят закон, запрещающий держать в домашних условиях диких животных – будь то питон, крокодил, белочка или енот. Однако есть «но»: их можно зарегистрировать как коллекцию или домашний зоопарк. Для этого нужно обратиться с заявлением в Управление по охране природы.

Судя по всему, добро получить непросто. Обладатель домашнего зоосада из-под Добеле, у которого обитают и хамелеоны, и геконы, и черепахи, и змеи, рассказывает, что лишь через семь лет после подачи заявления получил разрешение. На его взгляд, тот, кто хочет завести, скажем, удава и кто не получит официального разрешения, все равно это сделает. Поэтому пусть лучше это будет официально. Но быстро...

Контрабанда из ПОЛЬШИ

А возможностей покупать экзотику сейчас много. И это не только интернет-магазины, где можно заказать все что угодно – от кенгуру до крокодила. По словам фермера из-под Добеле, немалая часть нелегальных экзотичных животных попадает к нам из… Польши. В Варшаве - самой большой подобный рынок в Европе.

Правда, проводится он четыре раза в год. А вот в польской Лодзи – каждую неделю. Никаких разрешений не требуется – купил и отвез домой.

У самого фермера, кстати, живет королевский питон.

- В мире это одно из самых популярных домашних животных, - говорит он. - Из-за ласкового характера. Однако в Латвии дополнительно требуется специальное разрешение…

По словам собеседника, он знает девушку, которая хотела завести питона. Обратилась в Управление по охране среды. Отказали: мол, слишком молодая. А она — совершеннолетняя: ей 19.

Не исключено, что такие милые девушки и юноши заводят рептилий нелегально. А потом вы выходите из садового участка на ближайший пруд, как это было в Плаканциемсе, - и волосы на вашей голове встают дыбом: на берегу отдыхает нильский аллигатор или удав...

Илья ДИМЕНШТЕЙН