Малый бизнес в Латвии теперь можно регистрировать онлайн и без помощи юриста

По её словам, на сайте Регистра появился новый сервис, который облегчает регистрацию для начинающих предпринимателей. Раньше для этого требовалось подготовить целый пакет документов, что занимало немало времени.

Теперь достаточно указать название компании, размер уставного капитала, данные учредителя, члена правления и бенефициара, а также другую обязательную по закону информацию. После этого система автоматически сформирует необходимые документы. При желании предприниматель может дополнительно загрузить и свои документы — но это не обязательно.

Пока что остаётся требование подать бумажный документ о внесении уставного капитала, но Минюст уже внёс в Сейм поправки, которые позволят и этот шаг сделать полностью в онлайне.

Как отметила Летиня, на первом этапе новая система предназначена для малого бизнеса: таких компаний в прошлом году было зарегистрировано 79% от всех новых юридических лиц. В будущем планируется расширить этот сервис и для более крупного бизнеса, а также добавить возможность электронно вносить изменения в данные компании и подавать документы на её ликвидацию.

Кроме того, в перспективе Регистр предприятий намерен внедрить создание документов на английском языке, а также автоматизировать часть процессов регистрации.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что цель нововведений сделать деловую среду более привлекательной как для местных предпринимателей, так и для иностранных инвесторов.

По данным Регистра, с момента запуска сервиса (3 апреля) до утра 18 июня онлайн было зарегистрировано пять компаний с одним учредителем и 150 компаний с малым капиталом.

Напомним, что для регистрации SIA с малым капиталом или SIA с одним учредителем нужно просто выбрать на портале Регистра соответствующую услугу (например, «Регистрация нового SIA с малым капиталом с документами, подготовленными системой») и заполнить данные. Дальше система сама сгенерирует необходимые документы: заявление, учредительное решение, устав и регистрационную запись участников. Новый функционал доступен на портале «registrs.ur.gov.lv».

Как подчёркивают в Регистре, одной из целей на 2025 год стало упрощение портала услуг, чтобы два самых популярных и простых сервиса работали в полуавтоматическом режиме.