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Макроны подали в суд США иск о клевете против журналистки

© Deutsche Welle 24 июля, 2025 13:17

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон подали в Верховный суд штата Делавэр иск о клевете против 36-летней Кэндис Оуэнс, влиятельной консервативной активистки и ведущей популярного подкаста, заявившей, что первая леди Франции "на самом деле мужчина". Об этом в четверг, 24 июля, сообщил ряд американских СМИ, в том числе телеканал CNN и газета Financial Times (FT).

"В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье", - говорится в материале FT.

Журналистка опубликовала на своем Youtube-канале с почти 4,5 миллиона подписчиков восьмисерийный подкаст под названием "Становление Брижит", одна из серий которого именуется "Первая леди Франции - мужчина?". Кроме того, согласно судебному заявлению Макронов, Оуэнс также заявила, что французский президент и его жена являются кровными родственниками, а сам Эмманюэль Макрон является "результатом эксперимента ЦРУ на людях или аналогичной правительственной программы контроля над сознанием" - программы MKUltra.

По словам адвоката семьи Макронов Томаса Клэра, президент и первая леди готовы приехать в Делавэр, чтобы лично присутствовать в суде. В свою очередь представитель Кэндис Оуэнс заявил в комментарии изданию Axios, что она "не замолчит", назвал иск "посягательством на права американского независимого журналиста, гарантированные Первой поправкой".

"Гендерная тема" Брижит Макрон впервые была поднята 4 года назад

Теория заговора о том, что первая леди Франции родилась мужчиной, прозвучала в соцсетях еще в 2021 году. Наиболее яркими ее сторонниками стали Кэндис Оуэнс и Такер Карлсон. В иске Макронов утверждается, что именно Оуэнс была "первой, кто выдвинул необоснованные обвинения" в адрес Брижит Макрон в американских СМИ.

Во Франции супруга президента уже подавала иск о клевете против журналистки Наташи Рей, распространявшей аналогичное заявление. В сентябре 2024 года суд назначил Рей штраф, однако уже в июле 2025 года апелляционный суд Парижа ее оправдал. По словам адвоката журналистки, она теперь собирается подать иск против Брижит Макрон.

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