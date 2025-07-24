Макроны подали в суд США иск о клевете против журналистки

"В 218-страничном иске, поданном в среду в Делавэре, Оуэнс обвиняется в публикации "нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов", главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье", - говорится в материале FT.

Журналистка опубликовала на своем Youtube-канале с почти 4,5 миллиона подписчиков восьмисерийный подкаст под названием "Становление Брижит", одна из серий которого именуется "Первая леди Франции - мужчина?". Кроме того, согласно судебному заявлению Макронов, Оуэнс также заявила, что французский президент и его жена являются кровными родственниками, а сам Эмманюэль Макрон является "результатом эксперимента ЦРУ на людях или аналогичной правительственной программы контроля над сознанием" - программы MKUltra.

По словам адвоката семьи Макронов Томаса Клэра, президент и первая леди готовы приехать в Делавэр, чтобы лично присутствовать в суде. В свою очередь представитель Кэндис Оуэнс заявил в комментарии изданию Axios, что она "не замолчит", назвал иск "посягательством на права американского независимого журналиста, гарантированные Первой поправкой".

"Гендерная тема" Брижит Макрон впервые была поднята 4 года назад

Теория заговора о том, что первая леди Франции родилась мужчиной, прозвучала в соцсетях еще в 2021 году. Наиболее яркими ее сторонниками стали Кэндис Оуэнс и Такер Карлсон. В иске Макронов утверждается, что именно Оуэнс была "первой, кто выдвинул необоснованные обвинения" в адрес Брижит Макрон в американских СМИ.

Во Франции супруга президента уже подавала иск о клевете против журналистки Наташи Рей, распространявшей аналогичное заявление. В сентябре 2024 года суд назначил Рей штраф, однако уже в июле 2025 года апелляционный суд Парижа ее оправдал. По словам адвоката журналистки, она теперь собирается подать иск против Брижит Макрон.