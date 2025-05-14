Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Мая Завтра: Aivita, Elfa, Elvita, Krisjanis
Доступность

Макрон: Готов обсуждать размещение ядерного оружия в Европе

© Deutsche Welle 14 мая, 2025 08:45

Мир 0 комментариев

French nuclear-powered aircraft carrier Charles de Gaulle leaves Toulon military harbor, southern France, Tuesday, Feb.4, 2003, for a three-week exercise in the eastern Mediterranean. The Defense Ministry said the maneuver was planned a long time ago and is not related to the "international situation," a reference to tensions over Iraq and threats of war by the United States and Britain. (AP Photo/Claude Paris)

Президент Франции заявил в телеэфире, что готов начать обсуждения на тему размещения в европейских странах самолетов с французским ядерным оружием.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов "обсуждать" возможность размещения самолетов, несущих ядерное оружие, в странах ЕС. Об этом он объявил в эфире телеканала TF1 вечером во вторник, 13 мая. "Мы готовы начать эти обсуждения", - сказал он.

Говоря о возможности размещения французского ядерного оружия в других странах, глава государства указал, что США аналогичным образом уже развернули "ядерный зонтик" над территорией Европы.

Условия для размещения французского ядерного оружия за рубежом

В то же время Макрон назвал условия для размещения в странах ЕС самолетов с французским ядерным оружием. "Франция не будет платить за безопасность других", - подчеркнул он в этой связи. Кроме того, ради расширения территории, защищенной в рамках стратегии ядерного сдерживания, в другие страны не должно быть переброшено оружие, в котором Франция нуждается для собственной защиты, добавил он.

И наконец, "окончательное решение (относительно размещения французского ядерного оружия в других странах. - Ред.) всегда будет оставаться за президентом Франции - верховным главнокомандующим", отметил французский лидер.

Ядерный потенциал Франции

Кроме прочего, Эмманюэль Макрон напомнил, что за время его нахождения на посту президента Франции оборонный бюджет страны вырос с 32 до 50 млрд евро. По данным Стокгольмского института исследования мира (SIPRI) на 2024 год, Франция обладает 290 из около 12 100 ядерных боеголовок в мире. Это делает страну четвертой по величине ядерной державой в мире, после России, США и Китая, констатирует агентство dpa. Как следует из публикации, Франция обладает четырьмя атомными подводными лодками, с которых запускаются ракеты с ядерными боеголовками с радиусом действия около 10 000 километров.

Кроме того, у страны есть около 50 крылатых ракет с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены с истребителей Rafale.

7 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в Париже, где он встретился с Макроном, заявил, что готов обсуждать вопросы ядерного сдерживания с европейскими союзниками. "Я вижу фундаментальную необходимость в том, чтобы мы обсудили с Францией и Великобританией вопрос, как мы можем совместно обеспечить такое сдерживание в будущем", - сказал он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Бабите пожилая дама врезалась на машине в детскую площадку

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Переговоры о мире или спектакль для Трампа? Выглядит так, будто Путин и Зеленский играют для одного зрителя

Мир 20:39

Мир 0 комментариев

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Читать

Эстонцы попытались захватить судно российского «теневого флота» в Балтике (ВИДЕО)

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

Читать

Государственных денег не существует: бизнесмен

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Читать

Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги?

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Читать

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось?

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Читать