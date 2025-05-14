Макрон: Готов обсуждать размещение ядерного оружия в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов "обсуждать" возможность размещения самолетов, несущих ядерное оружие, в странах ЕС. Об этом он объявил в эфире телеканала TF1 вечером во вторник, 13 мая. "Мы готовы начать эти обсуждения", - сказал он.

Говоря о возможности размещения французского ядерного оружия в других странах, глава государства указал, что США аналогичным образом уже развернули "ядерный зонтик" над территорией Европы.

Условия для размещения французского ядерного оружия за рубежом

В то же время Макрон назвал условия для размещения в странах ЕС самолетов с французским ядерным оружием. "Франция не будет платить за безопасность других", - подчеркнул он в этой связи. Кроме того, ради расширения территории, защищенной в рамках стратегии ядерного сдерживания, в другие страны не должно быть переброшено оружие, в котором Франция нуждается для собственной защиты, добавил он.

И наконец, "окончательное решение (относительно размещения французского ядерного оружия в других странах. - Ред.) всегда будет оставаться за президентом Франции - верховным главнокомандующим", отметил французский лидер.

Ядерный потенциал Франции

Кроме прочего, Эмманюэль Макрон напомнил, что за время его нахождения на посту президента Франции оборонный бюджет страны вырос с 32 до 50 млрд евро. По данным Стокгольмского института исследования мира (SIPRI) на 2024 год, Франция обладает 290 из около 12 100 ядерных боеголовок в мире. Это делает страну четвертой по величине ядерной державой в мире, после России, США и Китая, констатирует агентство dpa. Как следует из публикации, Франция обладает четырьмя атомными подводными лодками, с которых запускаются ракеты с ядерными боеголовками с радиусом действия около 10 000 километров.

Кроме того, у страны есть около 50 крылатых ракет с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены с истребителей Rafale.

7 мая новый канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в Париже, где он встретился с Макроном, заявил, что готов обсуждать вопросы ядерного сдерживания с европейскими союзниками. "Я вижу фундаментальную необходимость в том, чтобы мы обсудили с Францией и Великобританией вопрос, как мы можем совместно обеспечить такое сдерживание в будущем", - сказал он.