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Мадрид и Барселона просят Европу помочь: нет житья от туристов, вызвавших жилищный кризис

Euronews 19 февраля, 2025 14:57

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Мэры Мадрида и Барселоны не хотят мириться с жилищным кризисом, вызванном в том числе и бумом краткосрочной аренды. Они озвучили свои идеи в Европарламенте.

Растущие цены, инфляция, сложный доступ к аренде - эти симптомы характерны для состояния рынка недвижимости многих стран ЕС. И особенно - для городов, востребованных у туристов. На этом фоне мэры Мадрида и Барселоны представили свои модели по преодолению жилищного кризиса в Европейском парламенте.

Хосе Луис Мартинес-Альмейда, градоначальник испанской столицы - сторонник активного строительства. "Решение проблемы заключается в увеличении предложения и, следовательно, в увеличении количества земли для строительства, в создании правовой определенности и правовой безопасности как для домовладельцев, так и для риэлторов, - заявил он. - Правовая определенность позволит предотвратить незаконное заселение, подстегнет строительство социального жилья и упростит нормативную базу, что абсолютно необходимо".

А в Каталонии, столицей которой является любимая туристами Барселона, предлагают иной путь - а именно сдерживание и максимальный контроль за рынком краткосрочной аренды. Мэр Жауме Колбони, - один из подписантов обращения в Еврокомиссию; в нем власти 10 городов просят повысить эффективность европейского управления и финансирования жилищной политики.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся во многих городах, заключается в коллизии между правом на жилье и правом на экономическое или туристическое использование этого жилья, - считает Колбони. - Сегодня я объяснил, что мы в Барселоне мы решили защищать право на доступ к жилью, а не его тураренду. Из этого должны следовать нормативные акты, которые в ЕС следует уважать".

В новой Еврокомиссии впервые создан пост комиссара по по жилищным вопросам. Мэры, написавшие в Брюссель письмо, просят его наладить прямой диалог с муниципалитетами и ускорить процедуры выделения средств на нужды городов.

По данным "Евростата", в прошлом году в шести странах ЕС рост цен на жилье превысил 10%.

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