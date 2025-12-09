Люди заговорили как ИИ? Учёные в шоке!

Самое удивительное: эти изменения фиксируются не только в переписке, но и в устных выступлениях — лекциях, видеоблогах и даже обращениях публичных людей. Учёные анализировали большие наборы видео на YouTube и отмечают: эмоционально нейтральный, аккуратно структурированный “ИИ-тон” проник в речь миллионов пользователей.

Модераторы Reddit уже жалуются: отличить человека от ИИ стало трудно. Некоторые авторы настолько переняли чат-ботный стиль, что их посты выглядят «синтетическими», даже если это чистая ручная работа. Как выразился один из модераторов: «ИИ учится на людях, а люди — на ИИ. Мы превращаемся в зеркала друг друга».

Британский эссеист Сэм Крисс приводит ещё один пример: в парламенте Великобритании депутаты начали подозрительно часто использовать фразу «I rise to speak» — оборот, характерный для американских политических спичей и активно встречающийся в текстах, которые генерируют модели. «В один день это прозвучало 26 раз», — пишет Крисс. Сгенерировано это было или нет, уже не так важно. Важно, что стиль стал узнаваемым.

И даже вывески закрывающихся кофеен теперь звучат “по-чатGPTшному”: «Это ваша кофейня, вплетённая в ритм вашей жизни, место воспоминаний и важных связей». Искусственный ли это текст или просто человек, который уже думает в таком стиле? Склоняется всё к тому, что эффект ИИ уже встроился в нашу языковую среду.

Учёные предупреждают: мы видим только начало. И то, что сегодня кажется странной особенностью текста, завтра может стать новой нормой речи.