Люди заговорили как ИИ? Учёные в шоке!

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 14:19

Наука 0 комментариев

Учёные из Института человеческого развития Общества Макса Планка заявили, что после появления ChatGPT люди всё чаще начинают говорить и писать… как сами чат-боты. За последние полтора года исследователи заметили рост в речи типичных “ИИ-слов”: вроде «подчеркнуть», «укрепить», «исследование» и других выражений, которые раньше чаще встречались в формальных текстах, а теперь — в живой разговорной речи.

Самое удивительное: эти изменения фиксируются не только в переписке, но и в устных выступлениях — лекциях, видеоблогах и даже обращениях публичных людей. Учёные анализировали большие наборы видео на YouTube и отмечают: эмоционально нейтральный, аккуратно структурированный “ИИ-тон” проник в речь миллионов пользователей.

Модераторы Reddit уже жалуются: отличить человека от ИИ стало трудно. Некоторые авторы настолько переняли чат-ботный стиль, что их посты выглядят «синтетическими», даже если это чистая ручная работа. Как выразился один из модераторов: «ИИ учится на людях, а люди — на ИИ. Мы превращаемся в зеркала друг друга».

Британский эссеист Сэм Крисс приводит ещё один пример: в парламенте Великобритании депутаты начали подозрительно часто использовать фразу «I rise to speak» — оборот, характерный для американских политических спичей и активно встречающийся в текстах, которые генерируют модели. «В один день это прозвучало 26 раз», — пишет Крисс. Сгенерировано это было или нет, уже не так важно. Важно, что стиль стал узнаваемым.

И даже вывески закрывающихся кофеен теперь звучат “по-чатGPTшному”: «Это ваша кофейня, вплетённая в ритм вашей жизни, место воспоминаний и важных связей». Искусственный ли это текст или просто человек, который уже думает в таком стиле? Склоняется всё к тому, что эффект ИИ уже встроился в нашу языковую среду.

Учёные предупреждают: мы видим только начало. И то, что сегодня кажется странной особенностью текста, завтра может стать новой нормой речи.

 

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

