Люди пьют ибуметин по утрам не от хорошей жизни: Винькеле о проблемах здравоохранения

В передаче TV24 Preses klubs она отметила, что рост потребления лекарств отражает ухудшение доступности медицинской помощи и высокие расходы на визиты к врачам.

«Это симптом, указывающий на серьёзные проблемы. У меня есть данные о потреблении, но не о его причинах. Моя версия такова: доступность медицинских услуг хронически снижается. Разве люди принимают ибуметин по утрам просто так, для настроения? Нет. У них просто нет денег на визит к врачу», — заявила Винькеле.

По её словам, многие пациенты не обращаются за помощью не только из-за страха, но и потому, что попасть к нужному специалисту трудно, а стоимость приёма становится дополнительным барьером.

Она также обратила внимание на так называемые pocket-платежи — когда человек вынужден полностью оплачивать медицинскую услугу. «Важно различать: софинансирование — это небольшая доплата к уже финансируемой государством услуге. А pocket-платёж означает, что пациент из собственного кармана платит за критически необходимое лечение», — подчеркнула Винькеле.