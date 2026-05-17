Любовь сломалась? Молодые мужчины одиноки, женщины устали, а свидания превратились в поле боя

Но реальность почему-то всё меньше похожа на романтическую комедию.

В США всё громче говорят о кризисе свиданий. По данным, которые приводит Guardian в своей серии о глобальном dating crisis, около 60% молодых мужчин одиноки, а уровень сексуальной активности снизился до рекордно низких значений.

И вот здесь начинается самое странное. Возможностей знакомиться стало больше, чем у любого поколения до этого. Но сами знакомства для многих стали тяжелее, тревожнее и злее.

С одной стороны — бесконечный выбор в приложениях. Человек вроде бы может познакомиться с кем угодно, но в итоге часами листает анкеты, сравнивает, сомневается, исчезает, получает отказ или сам превращается в призрака после пары сообщений.

С другой стороны — политика, социальные войны, страхи, обиды и взаимные подозрения. Для одних современные свидания стали слишком холодными и циничными. Для других — слишком рискованными. Кто-то боится сделать первый шаг, кто-то устал объяснять базовые вещи, кто-то заранее уверен, что “все нормальные уже заняты”.

В эпизоде Guardian звучит жёсткая формула: “мужчины и женщины ненавидят друг друга”. Конечно, это не диагноз всему обществу. Но как настроение эпохи — узнаваемо. В интернете целые группы людей обсуждают не любовь, а стратегию выживания: как не нарваться, не унизиться, не потратить время, не проиграть в невидимой игре.

На этом фоне появляются и люди, которые вообще уходят от современных правил. Одни выбирают одиночество. Другие — религиозные ретриты и более традиционные модели отношений. Кто-то пытается вернуться к идеалу 1950-х: мужчина — добытчик, женщина — хранительница дома, роли понятны, сценарий расписан.

И это, пожалуй, самый неожиданный поворот. После десятилетий разговоров о свободе выбора часть людей снова ищет не свободу, а инструкцию. Не бесконечное меню, а готовый порядок.

Самое странное в том, что кризис начался не от нехватки возможностей. Наоборот — возможностей стало слишком много. Но вместе с ними выросли усталость, подозрительность и ощущение, что обычное “давай познакомимся” превратилось в психологический квест.

В итоге современный человек может за вечер увидеть сотни лиц в приложении, но так и не почувствовать, что с кем-то реально встретился.

И, возможно, главный парадокс эпохи звучит почти жестоко: никогда ещё не было так легко найти человека — и так трудно к нему подойти.