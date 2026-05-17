Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Любовь сломалась? Молодые мужчины одиноки, женщины устали, а свидания превратились в поле боя

Редакция PRESS 17 мая, 2026 19:16

Ещё недавно казалось, что найти пару стало проще, чем когда-либо. Телефон в руке, приложения открыты, анкет тысячи, свайп — и вот уже новый человек на экране.

Но реальность почему-то всё меньше похожа на романтическую комедию.

В США всё громче говорят о кризисе свиданий. По данным, которые приводит Guardian в своей серии о глобальном dating crisis, около 60% молодых мужчин одиноки, а уровень сексуальной активности снизился до рекордно низких значений.

И вот здесь начинается самое странное. Возможностей знакомиться стало больше, чем у любого поколения до этого. Но сами знакомства для многих стали тяжелее, тревожнее и злее.

С одной стороны — бесконечный выбор в приложениях. Человек вроде бы может познакомиться с кем угодно, но в итоге часами листает анкеты, сравнивает, сомневается, исчезает, получает отказ или сам превращается в призрака после пары сообщений.

С другой стороны — политика, социальные войны, страхи, обиды и взаимные подозрения. Для одних современные свидания стали слишком холодными и циничными. Для других — слишком рискованными. Кто-то боится сделать первый шаг, кто-то устал объяснять базовые вещи, кто-то заранее уверен, что “все нормальные уже заняты”.

В эпизоде Guardian звучит жёсткая формула: “мужчины и женщины ненавидят друг друга”. Конечно, это не диагноз всему обществу. Но как настроение эпохи — узнаваемо. В интернете целые группы людей обсуждают не любовь, а стратегию выживания: как не нарваться, не унизиться, не потратить время, не проиграть в невидимой игре.

На этом фоне появляются и люди, которые вообще уходят от современных правил. Одни выбирают одиночество. Другие — религиозные ретриты и более традиционные модели отношений. Кто-то пытается вернуться к идеалу 1950-х: мужчина — добытчик, женщина — хранительница дома, роли понятны, сценарий расписан.

И это, пожалуй, самый неожиданный поворот. После десятилетий разговоров о свободе выбора часть людей снова ищет не свободу, а инструкцию. Не бесконечное меню, а готовый порядок.

Самое странное в том, что кризис начался не от нехватки возможностей. Наоборот — возможностей стало слишком много. Но вместе с ними выросли усталость, подозрительность и ощущение, что обычное “давай познакомимся” превратилось в психологический квест.

В итоге современный человек может за вечер увидеть сотни лиц в приложении, но так и не почувствовать, что с кем-то реально встретился.

И, возможно, главный парадокс эпохи звучит почти жестоко: никогда ещё не было так легко найти человека — и так трудно к нему подойти.

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

