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Любого могут задержать и посадить: МИД просит воздержаться от поездок на праздники в Россию и Белоруссию

Редакция PRESS 16 декабря, 2024 13:36

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Фото ТАСС.

С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

В других странах министерство рекомендует соблюдать осторожность в местах массового скопления людей и избегать районов проведения протестных акций или демонстраций. Поэтому, планируя поездку, каждому путешественнику следует оценить уровень безопасности и возможности получения консульской помощи в пункте назначения.

В рамках информационной кампании «Путешествуй безопасно» МИД напоминает о принципах ответственного туризма. До 20 декабря в цифровом формате будут распространяться визуальные материалы и анимационные видеоролики с рекомендациями по оценке рисков, подготовке к поездке и ее безопасному проведению.

Девиз кампании — «Знай, как путешествовать в условиях меняющейся безопасности в мире!». В условиях, когда ситуация с безопасностью во многих регионах мира стремительно меняется, МИД призывает ознакомиться с предупреждениями для путешественников, опубликованными на официальном сайте, и тщательно изучить обстановку в стране назначения.

Перед поездкой министерство настоятельно рекомендует ответственно подготовиться: оформить соответствующую туристическую страховку, выбрать лицензированное туристическое агентство, скачать приложение «Путешествуй безопасно» и зарегистрировать поездку в консульском реестре. Это позволит снизить риски при изменении ситуации с безопасностью и знать, куда обратиться за помощью в экстренной ситуации.

Цифровые материалы кампании будут демонстрироваться в аэропорту, на автовокзале, в пассажирских поездах, на рекламных носителях по всему городу Рига, а также в других местах. Материалы также будут доступны в социальных сетях МИДа и его партнеров.

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