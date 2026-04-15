«Любимая красотка!»: Алле Пугачевой — 77

СтарХит 15 апреля, 2026

Мир

Сегодня Примадонне исполняется 77 лет. Одним из первых Аллу Борисовну публично поздравил супруг Максим Галкин.

Максим Галкин опубликовал в личном блоге портрет именинницы. «С днем рождения, любимая красотка!» — лаконично подписал он фотографию. Многочисленные подписчики присоединились к словам юмориста и поздравили Аллу Борисовну с 77-летием. «С днем рождения, Алла Борисовна! Живите долго и радуйте нас своим творчеством!»;

«С днем рождения, дорогая Аллочка. Здоровья и долгих лет жизни»; «С днем рождения, Алла Борисовна! Есть люди известные, есть любимые. А есть — родные душе. Вы именно такая. Спасибо вам за голос, в котором были сила, боль, нежность, правда и жизнь. Пусть судьба бережно возвращает вам все то светлое, что вы столько лет дарили людям: любовь, тепло, вдохновение и надежду», — пишут комментаторы.

Напомним, четыре года назад Примадонна с семьей покинула Россию. Сначала певица проживала в Израиле, потом перебралась на более спокойный Кипр, где у нее, по слухам, имеется элитная недвижимость. На днях в Сети поползли слухи о возвращении артистки на Родину, но ее представительница опровергла данную информацию.

Алла Пугачева в последнее время редко рассказывает о личной жизни. В Интернете иногда появляются фотографии певицы с поклонниками. На некоторых снимках она запечатлена с тростью. Известно, что у нее давно болят суставы, и, вероятно, с возрастом они все чаще дают о себе знать. Однако поклонники, встречающие её на улицах в разных странах отмечают её доброжелательность и отличный внешний вид. 

Такое фото опубликовал Максим в личном блоге в честь дня рождения супруги

Главные новости

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Важно

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Важно

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Важно

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 20:34

Важно

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

