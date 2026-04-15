«Любимая красотка!»: Алле Пугачевой — 77

Максим Галкин опубликовал в личном блоге портрет именинницы. «С днем рождения, любимая красотка!» — лаконично подписал он фотографию. Многочисленные подписчики присоединились к словам юмориста и поздравили Аллу Борисовну с 77-летием. «С днем рождения, Алла Борисовна! Живите долго и радуйте нас своим творчеством!»;

«С днем рождения, дорогая Аллочка. Здоровья и долгих лет жизни»; «С днем рождения, Алла Борисовна! Есть люди известные, есть любимые. А есть — родные душе. Вы именно такая. Спасибо вам за голос, в котором были сила, боль, нежность, правда и жизнь. Пусть судьба бережно возвращает вам все то светлое, что вы столько лет дарили людям: любовь, тепло, вдохновение и надежду», — пишут комментаторы.

Напомним, четыре года назад Примадонна с семьей покинула Россию. Сначала певица проживала в Израиле, потом перебралась на более спокойный Кипр, где у нее, по слухам, имеется элитная недвижимость. На днях в Сети поползли слухи о возвращении артистки на Родину, но ее представительница опровергла данную информацию.

Алла Пугачева в последнее время редко рассказывает о личной жизни. В Интернете иногда появляются фотографии певицы с поклонниками. На некоторых снимках она запечатлена с тростью. Известно, что у нее давно болят суставы, и, вероятно, с возрастом они все чаще дают о себе знать. Однако поклонники, встречающие её на улицах в разных странах отмечают её доброжелательность и отличный внешний вид.

Такое фото опубликовал Максим в личном блоге в честь дня рождения супруги