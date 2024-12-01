Lux Express в зимний сезон сокращает число рейсов из центра Риги в аэропорт и обратно

Он заявил, что число рейсов сокращается на 30% или чуть больше. В ближайшее время соответствующие изменения появятся на сайте Lux Express.

Кибенс пояснил, что в зимний сезон путешествующих традиционно бывает меньше, поэтому число рейсов Lux Express Shuttle будет соответствующим образом изменено.

"Зимний сезон мы используем, чтобы в сотрудничестве с аэропортом и авиакомпаниями искать способы еще более улучшить доступ к аэропорту и в следующем сезоне перевозить еще больше пассажиров", - заявил Кибенс.

Он также информировал, что с момента открытия маршрута в июне услугой Lux Express Shuttle воспользовались 25 тысяч пассажиров.

"В принципе компания удовлетворена числом пассажиров, но спрос меньше, чем мы ожидали, так как большинство людей приезжает в аэропорт на машине, поэтому мы считаем, что в ближайшее время необходимо принять дополнительные меры, чтобы способствовать популярности общественного транспорта", - пояснил Кибенс.

Он подчеркнул, что Lux Express и в дальнейшем будет осуществлять коммерческие рейсы по этому маршруту, так как у маршрута есть потенциал.

До нынешнего дня компания обеспечивала 18 рейсов в день как из центра столицы, так и из аэропорта.