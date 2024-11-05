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Лучше покупайте недвижимость: эксперты советуют не рассчитывать на пенсии, а подумать о других вложениях (1)

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 09:45

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В программе "Naudas cena" на телеканале TV24 участники обсудили ситуацию на рынке недвижимости и изменения в налогах. В следующем году вводятся две кадастровые стоимости — фискальная и универсальная, налог на прирост капитала планируется увеличить с 20% до 20,5%, также изменится налог на недвижимость. Эксперты сошлись во мнении, что недвижимость является хорошей инвестицией для обеспечения пенсии.

Марис Спринджукс, заместитель председателя Комиссии по государственному управлению и делам местного самоуправления Сейма, отметил: «Снижение отчислений на второй уровень пенсионной системы — это сигнал, что пенсии в будущем будут ниже. Нужно честно предупредить людей: заботьтесь о старости! Если вы не делаете пенсионные взносы или ваша зарплата низкая, стоит подумать о других вариантах — покупке квартиры для сдачи в аренду или инвестициях в акции. Ранее люди больше доверяли пенсионной системе, но сейчас это доверие ослабевает».

Глава LANĪDA и председатель правления ARCO REAL ESTATE Айгар Шмитс также посоветовал молодым людям инвестировать в недвижимость: «Не рассчитывайте на гарантированное обеспечение! В этом году родилось 13 000 детей, а на пенсию вышли 28 000 человек. Как справедливо заметил господин Ростовскис: „Те, кто умеют считать, понимают, что пенсий может не быть“».

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш высказал более сдержанное мнение: «Не нужно утверждать, что пенсий не будет». Говоря о налогах, он добавил: «Идеальный мир без налогов не существует. Но налог на недвижимость — наименее вредный для экономики и вполне оправдан».

Шмитс также подчеркнул, что хотя в следующем году прогнозируется улучшение ситуации с недвижимостью, сейчас рынок в стагнации: с начала года было заключено 49 000 сделок против 55 000 в прошлом году. В Литве и Эстонии цены на новые проекты достигают 4000 евро за квадратный метр, тогда как в Латвии они составляют около 2500 евро. Однако реализация новых строительных проектов пока идет не так активно. Индекс вторичного рынка в Риге — 850 евро за квадратный метр. Тем не менее, люди остаются неуверенными: если экономика стагнирует и правительство предупреждает о сложностях, то, вероятно, будут искать новые источники доходов, в том числе через налоги на недвижимость, что вызывает обеспокоенность.

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