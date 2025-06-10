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«Лучше геи, чем русские!» Точс: на почве общей ненависти «прогрессивные» всегда договорятся с «националами» (4)

Редакция PRESS 10 июня, 2025 09:26

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«Лучше геи, чем русские!» — я слышал, как они говорили это друг другу уже давно — за кружками пива и в социальных сетях. Поэтому соглашения между Национальным объединением и «прогрессивными» вопреки общепринятому мнению достичь будет нетрудно. Наоборот, похоже, что соглашение между НО и «прогрессистами» уже достигнуто! - пишет политолог Сандрис Точс на своей странице ФБ.

Клейнбергc [кандидат в мэры от "Прогрессивных" - на фото] прав, когда говорит, что у «государственных» партий нет «идеологических» противоречий. Ведь единственная идеология «государственных» партий на самом деле уже давно заключается в том, чтобы быть против русских, только раньше это не афишировалось так открыто. «Толерантные» прогрессивные не проявляют никакой толерантности, когда речь заходит о русских или русском языке. В этом случае все прогрессивные принципы испаряются.

Нет, это не позиция всего латышского народа, но это позиция большинства латвийских политиков. И она настолько глубока, что никаких изменений там не может произойти. Сейчас они называют себя «государственными» партиями, называли «латышскими» партиями, защищающими «европейские ценности». Однако «европейские ценности» для них – это те же "прогрессивные" ценности. А учитывая, что единственная идеология – это быть против русских, то договориться о прогрессивных, «европейских» ценностях, которые провозглашаются «государственными», для них не составляет труда.

Поэтому они разделили и будут разделять граждан Латвии на латышей и русских — это глина, на которой строится латвийская политика. И, как видно, это работает. Поэтому, пока они не увязнут в этой грязи по уши, ничего не изменится. «Националисты» легко договорятся с «прогрессивными». Немного попозируют перед избирателями и все. Но, возможно, даже и позировать не будут, как видно из заявления Ратниека о двух победителях.

Пока значительная часть латышского народа будет поддаваться подстрекателям против русских, в политике Латвии ничего существенного не изменится. Радует, что все больше латышей начинают понимать, как их обманывают, разжигая ненависть к русским. И я уверен, что скоро это поймут и критически настроенная часть латышского народа, которая не является русофобами, а нормальными людьми".

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