Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Редакция PRESS 24 октября, 2025 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Согласно проекту, квота на вылов салаки в Рижском заливе для Латвии будет уменьшена на 17 % по сравнению с 2025 годом, прилов трески — на 63 %, лосося — на 27 %. При этом по салаке и кильке в центральной части Балтики, где эксперты допускают увеличение добычи, Комиссия предлагает оставить объёмы без изменений.

Министр земледелия Армандс Краузе считает такие меры несбалансированными:

«Нас не устраивает предложение, где только отрицательные цифры. Недопустимо поддаваться чрезмерной осторожности Еврокомиссии, которая противоречит научным рекомендациям и реальной ситуации в отрасли. Сейчас полностью игнорируется работа международных научных учреждений, которые после тщательной оценки уже определили допустимые объёмы вылова».

Экологическая ситуация в Балтийском море действительно тревожная, но латвийские рыбаки вносят в неё минимальный вклад. Страна не имеет больших донных траулеров, не ведёт промышленный лов в глубоководной части моря и придерживается принципов устойчивого промысла. Большинство латвийских судов — малые и прибрежные, ориентированные на сезонный улов салаки, кильки и камбалы.

Тем не менее ограничения коснутся именно таких предприятий. «Если принять предложение Еврокомиссии о критическом сокращении квоты на прилов трески, нам придётся останавливать прибрежный промысел, как только мизерный объём будет исчерпан. Это несоразмерно по сравнению с влиянием России на эти запасы», — предупредил министр.

По данным отраслевых организаций, прибрежный лов даёт около 3 % общего латвийского улова, но его социальная роль непропорционально велика: рабочие места в малых портах, береговые предприятия, рыбопереработка и местное потребление зависят от этих объёмов. Если квоты урезать, вылов местной рыбы на прилавках снизится, а импортное предложение вырастет.

Ситуация выглядит особенно несправедливой на фоне действий соседей. Скандинавские страны и Россия продолжают вылавливать рыбу крупными судами — включая донные траулеры, которые фактически «вычерпывают» Балтийское море. Российские суда, по данным исследователей, стабильно увеличивают вылов трески, несмотря на научные предупреждения. В ЕС же ограничения накладываются на прибрежных рыбаков, чья доля в общем вылове минимальна.

Латвийские эксперты напоминают, что система квот в Балтийском море устроена так: ежегодно международный совет ICES определяет общий допустимый вылов (TAC), после чего Еврокомиссия распределяет доли между странами. Но при расчётах используется так называемый принцип предосторожности, который может занижать реальные возможности промысла, если часть данных признана «неполной».

Рыбаки и научные организации настаивают на более точечном подходе — учёте не только биологических, но и социально-экономических факторов. «Задача — не только защитить море, но и сохранить людей, которые живут этим морем», — заявляют представители отрасли.

Для Латвии символической рыбой остаётся салака — традиционная, недорогая и экологически устойчивая. Её лов требует меньше топлива, не разрушает дно и обеспечивает стабильное снабжение внутреннего рынка. «Салака — это рыба, с которой выросла прибрежная Латвия. Потерять её в рационе — значит потерять часть собственной культуры», — говорят рыбаки.

На заседании в Брюсселе латвийская делегация намерена добиваться пересмотра предложений Еврокомиссии, чтобы решение о квотах отражало не только экологические соображения, но и реальное соотношение ответственности между странами. Ведь пока одни государства продолжают вычерпывать море, другие рискуют остаться без собственной рыбы.

 

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы "Dzeltenie pastnieki" Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию "Privātā Dzīve" музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

