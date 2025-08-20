«Лоскутное одеяло» на дороге и новые «полицейские»: ремонт асфальта в Риге снова удивляет рижан

На Дзирциема у Ботанического сада часть покрытия переложили, а часть оставили как есть — вместе с ямами. Аналогичная картина на улице Фрича Бривземниека и у путепровода над железной дорогой. Схожий ремонт идёт и на Слокас: свежий асфальт соседствует с участками старого.

Эксперты предупреждают: такой способ ненадёжен. «Шов стареет изначально. Солнце нагревает битум, он уходит вниз, начинается классика — дождь, мороз, и появляется новая яма», — объяснил Виктор Харитонов, ведущий научный сотрудник РТУ.

По его словам, ямочный ремонт оправдан лишь тогда, когда повреждено до 20% покрытия. Если же дефекты больше — дешевле и разумнее полностью заменить асфальт.

В Рижской думе же поясняют: в ряде случаев это не полноценный ремонт, а подготовительные работы для других проектов. Например, на улице Слокас реконструируется контактная сеть для трамвая №1, поэтому тротуары вскрывают частично. В Rīgas satiksme добавляют: финансирование выделено только на отдельные участки, а не на весь тротуар.

В итоге у жителей — тротуары и дороги в виде «лоскутного одеяла», которые быстро снова превращаются в проблемные. На Валмиерас последствия такой технологии уже видны: между старым и новым покрытием вода делает своё дело, и зимой асфальт рвётся.

Но сюрпризы на этом не заканчиваются. На улице Кудрас, где ямы следуют за ямами, появились два новеньких «лежачих полицейских» со знаками ограничения скорости. Дорога разрушена, подвеску жалко, а вот «полицейские» сияют свежим асфальтом.

В департаменте внешней среды и мобильности пояснили: при установке «лежачего полицейского» асфальт обновляют только вокруг него, а не по всей улице. При этом чиновники обещают, что в будущем работы будут планировать комплексно.

Пока же рижанам остаётся привыкать к тому, что новые «полицейские» лежат на старых ямах, а тротуары ремонтируются «по клеточкам».