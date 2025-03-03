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Лондон дистанцируется от идей Макрона по перемирию в Украине

© Deutsche Welle 3 марта, 2025 18:49

Мир 0 комментариев

"Это не тот план, который мы в данный момент признаем", - заявил министр обороны Великобритании Люк Поллард, комментируя план президента Франции Эмманюэля Макрона по перемирию в Украине на месяц.

Великобритания дистанцировалась от предложения президента Франции Эмманюэля Макрона установить в Украине на первом этапе мирного урегулирования режим прекращения огня на один месяц, пишут в понедельник, 3 марта, ряд международных СМИ, в том числе британская газета Financial Times и немецкий еженедельник Der Spiegel.

"Пока нет единства в вопросе о том, как должен выглядеть режим прекращения огня", - заявил министр обороны Великобритании Люк Поллард в эфире радиостанции Times Radio. "Но мы работаем с Францией и нашими европейскими союзниками над тем, чтобы выяснить, каким способом мы можем достичь долгосрочного и прочного мира в Украине", - добавил он.

"В настоящее время обсуждается ряд возможностей. На данном этапе нет договоренности ни по одной из них", - цитирует Полларда 3 марта британская медиакомпания BBC. Комментируя план Макрона по прекращению огня в Украине на месяц, Поллард подчеркнул в ходе передачи BBC Breakfast: "Это не тот план, который мы в данный момент признаем".

2 марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров по Украине. В нем приняли участие, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), генсек НАТО Марк Рютте, председатель Европейского совета Антониу Кошта. Как заявил Стармер в этот день, вместе с Францией и небольшим числом других государств Соединенное Королевство работает над планом, который позволит остановить боевые действия в Украине и который позже будет представлен США.

В свою очередь Макрон рассказал в интервью французской газете Le Figaro, что Париж и Лондон в рамках этого плана предлагают установить в Украине режим прекращения огня на месяц.

По словам Макрона, начальная фаза франко-британского мирного соглашения по Украине, которое, судя по всему, должно стать альтернативой совместным наработкам США и РФ, должна включать в себя месячное "перемирие в воздухе, на море и в энергетических инфраструктурах". На втором этапе будут введены сухопутные войска.

Однако, как пишет 3 марта Financial Times со ссылкой на "союзников Стармера", перемирие на один месяц "не является планом Соединенного Королевства". "На столе множество опций, являющихся предметом будущих переговоров между США и европейскими партнерами, но месячный режим прекращения огня согласован не был", - приводит издание слова неназванного британского чиновника.

Со своей стороны Люк Поллард указал 3 марта в интервью телеканалу Sky News на опасения украинцев относительно того, что Россия может использовать любую краткосрочную паузу, чтобы "перевооружиться, перегруппировать войска и совершить повторное вторжение".

Президент Украины Зеленский заявил после саммита в Лондоне, что прекращение огня без гарантий безопасности для его страны "было бы ошибкой для всех".

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