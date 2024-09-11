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Локаут в ответ на забастовку: противостояние на заводе Audi в Брюсселе разгорается

Euronews 11 сентября, 2024 10:00

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Горящие покрышки, спрятанные ключи от готовых автомобилей и угрозы подать иск в суд со стороны руководства – в Бельгии не утихает социальный конфликт на одном из заводов Audi, на котором трудятся 3 тысячи человек и которому грозит закрытие.

Горящие покрышки символизируют 4 кольца на логотипе Audi: около 200 сотрудников брюссельского завода автомобилестроительной компании собрались у входа на предприятие в знак протеста против планов концерна Volkswagen, куда входит Audi, свернуть производство в Бельгии.

Как сообщается, руководство гиганта решило остановить сборку новых моделей в Брюсселе после 2025 года.

Профсоюзы утверждают, что администрация "стремится к прямой конфронтации" с рабочими, поскольку им объявлен локаут.

"Работникам сообщили, по крайней мере так говорится в пресс-релизе, что с завтрашнего дня прекращается выплата зарплаты. Очевидно, что у людей есть финансовые обязательства. Если руководство не отступит или хотя бы не вернётся за стол переговоров, я думаю, что коллектив будет бороться до конца", – говорит Нурединн Куба, бывший профсоюзный делегат.

Бастующие также конфисковали ключи от 200 готовых автомобилей, которые должны были отправиться в дилерские центры.

Руководство призвало немедленно отгрузить автомобили дилерам, пригрозив судебным преследованием, а также предупредило, что завод останется закрытым до тех пор, пока рабочие не согласятся возобновить производство "в нормальном режиме".

По информации бельгийских СМИ, мэр столичной коммуны Форе, где расположен завод, уверяет, что на данном этапе силовой разгон рабочих не планируется.

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Мир 18:54

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Мир 18:44

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Важно 18:22

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Выбор редакции 18:18

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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать