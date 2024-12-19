Литва повышает ставки: на оборону будет выделено не три, а целых четыре процента от ВВП

«Тот факт, что мы будем выделять на оборону 4% ВВП, обнадеживает. К сожалению, предыдущее правительство много говорило о нашей безопасности, но даже планировало сократить оборонный бюджет. Я считаю, что мы любим свою родину не на словах, а на деле, и думаю, что мы на правильном пути», - сказал Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.

Бюджет предусматривал выделение на оборону около 2,5 млрд евро, что составляет чуть более 3% от экономики, но если новое правительство увеличит лимит заимствований на 2025 год примерно на 800 млн евро, то полный объем заимствований может довести ассигнования на национальную оборону до 4%.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее говорил о том, что финансирование обороны достигнет 3,5% ВВП.

По словам Науседы, правительству придется искать способы поддержания фискальной дисциплины.

«По сути мы заложили в бюджет 4% ВВП на оборону, но часть этих денег придется занять. Вероятно, нам придется решать, как относиться к расходам на оборону, если, например, возникнет конфликт между дефицитом бюджета в 3% и необходимостью брать кредиты», - сказал президент.

Он также высоко оценил планы правительства провести переговоры с Европейской комиссией по поводу пункта, который позволит выделить дополнительные средства на оборону даже в случае превышения порога дефицита государственного бюджета в 3% ВВП, установленного Маастрихтскими критериями.

Новое правительство внесло минимальные коррективы в государственный бюджет на 2025 год, поскольку дефицит находится в пределах 3% ВВП, и обещает скорректировать его в следующем году.

В следующем году доходы государства составят 17,98 млрд евро, а расходы - 23,02 млрд евро.