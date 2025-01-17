Литва планирует выделять на оборону 5-6% от ВВП, налоги обещают не повышать

"Мы договорились, что в период 2026-2030 годов на оборону будет ежегодно выделяться от 5 до 6% от ВВП", - сказал журналистам президент Гитанас Науседа после заседания ГСО.

Как отметил президент, Литва должна достичь полного потенциала дивизии и другой критической инфраструктуры к 2030 году, а не "когда-нибудь в отдаленном будущем".

Он отметил, что ожидает "максимальной мобилизации ведомств".

"Вероятность российской военной агрессии по-прежнему реальна, но она не является неизбежной. Нам необходимо значительно активизировать наши усилия по укреплению обороны и сдерживания и направить на это больше ресурсов", - сказал президент.

"Нашу безопасность также обеспечивает членство в НАТО, но оно будет эффективным только в том случае, если мы будем готовы защищать себя сами", - добавил он.

Министр обороны Довиле Шакалене сказала, что цель Литвы - иметь эффективные вооруженные силы, увеличив финансирование обороны.

В прошлом году ГСО заявил, что финансирование обороны Литвы в размере около 3% от ВВП будет недостаточным для создания дивизии к 2030 году из-за закупки дорогостоящих танков и гусеничных боевых машин пехоты, а также необходимости оборудования в стране соответствующей инфраструктуры.

В государственном бюджете Литвы на этот год на оборону выделено чуть более 3% от ВВП, но увеличение лимита заимствований, инициированное новым правительством, позволит в течение 2025 года выделить дополнительные средства для достижения уровня финансирования в 4% от ВВП.

По словам Науседы, можно добиться финансирования обороны в размере 5-6% от ВВП без нарушения критериев фискальной дисциплины при условии правильного перераспределения ресурсов и устранения ненужных функций в других сферах общественной жизни.

"Я бы очень не хотел и думаю, что мы точно не пойдем по этому пути, увязывая увеличение финансирования обороны с увеличением налогового бремени для населения. Мы должны этого избежать", - сказал глава государства.

Он также отметил, что различные финансовые инструменты Европейского союза могут помочь добиться увеличения финансирования обороны.

По словам представителей системы обороны, увеличение оборонного бюджета позволит ускорить авансовые платежи за различные виды вооружений, закупаемых Литвой.

Ранее было объявлено, что немецкие танки, которые важны для создания дивизии, будут поступать в Литву поэтапно с 2029 по 2034 год, что аргументировалось недостаточными ассигнованиями на оборону.

Однако министр обороны уже заявил, что Литва внесет авансовый платеж в конце этого года, чтобы получить танки "Leopard" к 2030 году.

По ее словам, увеличение финансирования оборонной сферы позволит продвинуться и в приобретении других видов вооружения и оборудования.