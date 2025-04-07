Литва купит у Финляндии два штурмовых катера: сделка на десятки миллионов евро

Агентство оборонных ресурсов совместно с Министерством обороны Латвии заключило с финской компанией Marine Alutech Oy Ab договор о покупке многоцелевых штурмовых катеров, сообщило в понедельник литовское Министерство обороны.

Согласно договору стоимостью 22 млн евро, Литва приобретет два быстроходных многоцелевых штурмовых катера, которые будут оснащены пусковыми установками ракет SPIKE NLOS и системами дистанционного управления крупнокалиберными пулеметами.

По данным Минобороны, катера будут предназначены для ВМС Литвы и будут способствовать предотвращению угроз на территории от Финского залива до Куршского залива.

Благодаря особой конструкции и двигательной установке катера смогут передвигаться по мелководью и быстро реагировать на различные угрозы как на воде, так и на суше.

По словам министра обороны Довиле Шакалене, новые катера значительно укрепят ВМС и обеспечат более быстрое реагирование на вызовы безопасности в водах региона.

«Кроме того, этот договор является прекрасным примером того, как малые страны могут сотрудничать для создания более сильной и эффективной обороны, обеспечивая стабильность и безопасность во всем Балтийском регионе», — приведены в пресс-релизе слова Шакалене.

Министерство отмечает, что данный контракт знаменует собой этап научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию быстроходных многоцелевых ударных катеров, предназначенных для укрепления региональной обороны. Это второй шаг после подписанного в прошлом году технического соглашения между Латвией, Литвой и Финляндией.