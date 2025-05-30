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Литва купит «крылышко» от airBaltic? Литовский премьер подтвердил возможность вложения средств

Редакция PRESS 30 мая, 2025 16:58

Новости Латвии 0 комментариев

Литва рассматривает возможность вложения средств в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на встрече глав правительств стран Балтии в Риге. В этом году Латвия председательствует в Совете министров Балтийских стран и активно продвигает сотрудничество в транспортном секторе.

По его словам, сейчас министерство транспорта Литвы совместно с национальным оператором аэропортов страны оценивают данное предложение. «Как только появится официальная информация, мы ее опубликуем», — отметил Палуцкас.

Премьер Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Эстония поддержит политически проведение IPO ( airBaltic и решения Латвии по участию в капитале авиакомпании. При этом он уточнил, что пока официальных просьб об инвестициях от Латвии не поступало. «Когда появятся подробности IPO, мы сделаем соответствующее заявление», — добавил он.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня рассчитывает, что совместные инвестиции Эстонии и Литвы помогут укрепить airBaltic и обеспечить успешный выход авиакомпании на фондовый рынок. 

Напомним, что airBaltic в 2024 году перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 13% больше, чем в предыдущем году, при этом понесла убытки в размере 118 миллионов евро. В конце января 2025 года с немецкой Lufthansa была достигнута договоренность о вложении 14 миллионов евро в обмен на 10% конвертируемых акций, что после IPO может составить не менее 5% капитала авиакомпании. Сейчас Латвия владеет почти 98% акций airBaltic и намерена сохранить после IPO не менее 25% плюс одну акцию.

IPO ( Initial Public Offering)  -  первичное публичное размещение акций. Проще говоря, это первый выход компании на фондовый рынок, когда она начинает продавать свои акции широкому кругу инвесторов. Это позволяет компании привлечь дополнительные деньги для развития и расширения бизнеса, а инвесторам стать совладельцами компании и в перспективе получить прибыль от роста её стоимости.
 
 
 

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