Литва готова помочь США в войне против Ирана (1)

© LETA 6 марта, 2026 14:45

Мир 1 комментариев

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что страна будет готова помочь союзнику по НАТО, если Соединенные Штаты начнут военную операцию в Иране. По словам главы государства, Литва может разрешить американцам использовать территорию страны для логистических целей.

«(...) как верный и ответственный союзник, мы рассмотрим такую возможность. Вероятно, она будет предоставлена не для каких-либо прямых военных целей, а для логистических целей, поскольку мы учитываем, что наша территория очень удалена от этих горячих точек. Да, Литва, как союзник по НАТО, готова рассмотреть такую возможность», — заявил глава государства журналистам в Каунасе в пятницу.

Он выступил с таким заявлением после того, как командующий армией Раймундас Вайкшнорас на этой неделе упомянул, что в случае принятия политического решения страна может разрешить использование своей территории для боевых самолетов союзников.

«Мы понимаем действия Соединенных Штатов и Израиля, которые в первую очередь направлены на принятие превентивных мер для предотвращения кризиса в Ближневосточном регионе, а возможно, в будущем даже ядерного кризиса. Все это было сделано. Я очень надеюсь, что рано или поздно иранский режим вернется на дипломатический путь, каким бы маловероятным он сейчас ни казался», — сказал Науседа.

Как писало агентство BNS, министр обороны Робертас Каунас заявил в четверг, что Литва пока не получала запросов о помощи от партнеров. Между тем, главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайcгирите сказала на этой неделе, что Литва рассмотрит возможность оказания помощи США, начавшим военную операцию в Иране, например, путем отправки войск, если Вашингтон об этом попросит. Она подчеркнула, что пока такие соображения являются гипотетическими.

Агентство BNS писало, что США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, а тот ответил ударами по американским военным базам в регионе.

Кампания ударов по Ирану началась после того, как Вашингтон объявил о отсутствии результатов на переговорах по ядерной и ракетной программе Тегерана.

В ходе атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, правивший страной с 1989 года.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

