«(...) как верный и ответственный союзник, мы рассмотрим такую возможность. Вероятно, она будет предоставлена не для каких-либо прямых военных целей, а для логистических целей, поскольку мы учитываем, что наша территория очень удалена от этих горячих точек. Да, Литва, как союзник по НАТО, готова рассмотреть такую возможность», — заявил глава государства журналистам в Каунасе в пятницу.

Он выступил с таким заявлением после того, как командующий армией Раймундас Вайкшнорас на этой неделе упомянул, что в случае принятия политического решения страна может разрешить использование своей территории для боевых самолетов союзников.

«Мы понимаем действия Соединенных Штатов и Израиля, которые в первую очередь направлены на принятие превентивных мер для предотвращения кризиса в Ближневосточном регионе, а возможно, в будущем даже ядерного кризиса. Все это было сделано. Я очень надеюсь, что рано или поздно иранский режим вернется на дипломатический путь, каким бы маловероятным он сейчас ни казался», — сказал Науседа.

Как писало агентство BNS, министр обороны Робертас Каунас заявил в четверг, что Литва пока не получала запросов о помощи от партнеров. Между тем, главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайcгирите сказала на этой неделе, что Литва рассмотрит возможность оказания помощи США, начавшим военную операцию в Иране, например, путем отправки войск, если Вашингтон об этом попросит. Она подчеркнула, что пока такие соображения являются гипотетическими.

Агентство BNS писало, что США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, а тот ответил ударами по американским военным базам в регионе.

Кампания ударов по Ирану началась после того, как Вашингтон объявил о отсутствии результатов на переговорах по ядерной и ракетной программе Тегерана.

В ходе атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, правивший страной с 1989 года.