Литовцы начали эвакуацию из Израиля и готовы принять латвийцев и эстонцев. Пока Латвия ведет переговоры с airBaltic

Граждане Литвы, Латвии и Эстонии эвакуируются в Иорданию на трех автобусах, откуда их позже доставят в Вильнюс гражданскими самолетами.

«Мы также предложили помощь нашим соседям. (...) Еще есть свободные места, и мы верим, что весь рейс будет заполнен», — сказал руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

«Мы надеемся, что в обед, чуть после полудня, все пассажиры смогут добраться до пограничного контрольно-пропускного пункта», — добавил он.

Литовские власти приняли решение об эвакуации граждан из Иордании чартерным гражданским рейсом в Литву, хотя в регион также прилетел военно-транспортный самолет Spartan.

На эвакуацию зарегистрировалось более 100 человек, в основном это граждане Литвы.

Ранее официальные лица заявляли, что расстояние до аэропорта составляет около 350 километров, поэтому наземное путешествие может занять около четырех часов. Ожидается, что литовцы вылетят из международного аэропорта Акабы в Иордании.

Литва пока не получала никаких запросов от частных лиц на эвакуацию из Ирана.

Как сообщалось ранее, Латвии при наличии собственной национальной компании так и не предприняла никаких шаго по эвакуации соотечественников из Израиля, кроме рекомендаций.