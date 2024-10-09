Литовская медиакомпания выпустит для инвесторов из стран Балтии облигации на 15 млн евро

Эмиссия будет доступна как для розничных, так и для институциональных инвесторов в Литве, Латвии и Эстонии.

Компания распространит 15 тыс. единиц облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. евро, сообщила группа в среду.

Сообщается, что это первый случай на рынках стран Балтии, когда медиакомпания публично предлагает инвесторам выпуск облигаций такого размера, и первый случай, когда это делает литовский медиабизнес.

"Я верю, что наше видение - создать качественную, сильную медиа-группу - заинтересует и розничных инвесторов, и инвесторов, управляющих более серьезными активами. "15min grupe " всегда отличалась открытостью и нестандартным мышлением, поэтому мы выбрали такую модель финансирования, которая сегодня активно используется в современном бизнесе. В долгосрочной перспективе мы все как общество выигрываем от растущей и ценностно ориентированных медиа", - заявил глава "15min grupe" Томас Бальжякас.

Подписка на облигации "15min" начнется 10 октября и продлится до 12 часов 24 октября.

Компания привлекает заем на два года с датой погашения 28 октября 2026 года. Проценты инвесторам будут выплачиваться ежеквартально.

В течение этого периода планируется распространить облигации на 15 млн евро, общий объем программы облигаций составляет 16 млн евро. Распространением облигаций занимается "Siauliu bankas".

Компания также намерена подать заявку в "Nasdaq Vilnius" на листинг выпущенных облигаций на альтернативном рынке ценных бумаг "First North".

Выпущенные облигации будут обеспечены залогом акций компаний группы "M-1", "Radijo Stotis Ultra Vires" и "Radijo Stotis Laluna".

В то же время заемные средства инвесторов будут использованы для рефинансирования приобретения радиостанций группы "М-1", а также для продолжения инвестиций в развитие цифровых медиа.

По словам Бальжякаса, облигации "15min" grupe дают инвесторам возможность вложить средства в успешный, быстрорастущий литовский бизнес и внести свой вклад в укрепление медиа.

"Наша стратегическая цель остается неизменной: цифровая подписка - это будущее медиа. Кроме того, мы уже использовали многолетний опыт цифровых продуктов "15min" для развития цифровых продуктов "M-1 grupe". Мы считаем, что получим максимальную выгоду от синергии опыта всей группы", - сказал Бальжякас.

"15min grupe" владеет новостным порталом "15min", радиостанциями "M-1", "M-1 Plius", "Lietus", "M-1 Dance", "Laluna", а также журналами "Zmonės", "Ji", "Legendos", информационным агентством BNS и собирается вскоре приобрести рекламное агентство "Reklamos ekspertai".

"15min grupe" управляется холдинговой компанией "4 Bees". Ее акционерами являются Бальжякас (59%), Мартинас Басокас (24%), Габриэле Бурбене (10%) и Томас Биндокас (7%).