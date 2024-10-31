Литовская «Eco Baltia» приобрела латвийскую «Eko Osta»

Сделка, стоимость которой не разглашается, была завершена после получения разрешения латвийского антимонопольного ведомства, сообщила компания "INVL Asset Management", которая контролирует фонд.

По словам председателя правления "Eco Baltia" Мариса Симановича, сделка обеспечит более широкий спектр услуг для клиентов группы.

"Присоединение компании по сбору и переработке опасных отходов к группе "Eco Baltia" является важным шагом в расширении спектра услуг и реализации нашей стратегии расширения, включает больше видов отходов в управляемый нами портфель переработки. Приобретение "Eko Osta" открывает перед страной новые возможности для обеспечения более эффективного цикла обращения с отходами в тех сегментах, где раньше было сложно соблюдать нормативные стандарты", - заявил Симанович.

"Eko Osta" специализируется в области сбора, транспортировки, очистки, обработки и переработки воды, загрязненной нефтепродуктами, восстановления окружающей среды и контроля качества. Компания также занимается утилизацией судовых отходов, включая переработку нефтяных отходов, собранных в латвийских портах.

Доходы "Eko Osta" в прошлом году составили 7,85 млн евро.