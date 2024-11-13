Лишняя должность: Рижская дума рассмотрит вопрос об освобождении от должности вице-мэра Озолы

Предложение об освобождении Озолы подала думская фракция "Прогрессивные".

Перед заседанием думы в 9:30 в Рижской думе состоится пресс-конференция Озолы.

По мнению фракции, это решение необходимо, чтобы ресурсы самоуправления использовались более эффективно и продуманно, особенно учитывая сложный период планирования бюджета.

На заседании думы планируется обсудить, необходимо ли для обеспечения безопасности и антикоррупционных функций сохранять пост вице-мэра, что обходится примерно в 130 000 евро в год.

Эти функции выполняет и комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.

"Прогрессивные" ранее обращали внимание, что должность Озолы была создана для обеспечения равнозначного представительства в коалиции. Однако, учитывая, что "Код для Риги" на муниципальных выборах планирует стартовать в общем списке с "Новым Единством", сохранение этой должности больше не требуется для поддержания политического баланса в Рижской думе, отмечает фракция "Прогрессивных".

На заседании думы также будет рассмотрен вопрос об изменениях в договоре об аренде земли с ООО "Olimpiskais sporta centrs", которые позволят снизить для спортивного центра арендную плату за землю.