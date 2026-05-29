Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

В поправках к порядку организации услуг здравоохранения, вынесенных на общественное обсуждение, говорится, что ООО "Елгавская городская больница" до 31 декабря 2027 года будет обеспечивать услуги дежурного врача-педиатра с фиксированной оплатой в размере 211 017 евро в год, а при необходимости будет предусмотрена также госпитализация пациентов педиатрического профиля.

Говоря о Елгавской больнице, министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил агентству ЛЕТА, что переговоры о доступности специалистов еще ведутся с несколькими больницами. В области педиатрии методический центр оценивает качество и доступность специалистов, а также совместно с министерством рассматривает карту услуг.

Министр подчеркнул, что в Елгаве должны быть предусмотрены места для детей, однако, возможно, в меньшем количестве, чем в настоящее время, так как нагрузка не так велика и часть пациентов доставляется в Ригу. В то же время в Елгаве должно быть обеспечено дежурство врачей и доступна неотложная помощь для детей.

С учетом дискуссии в публичном пространстве, вопрос о детском отделении больницы по предложению оппозиции был включен в повестку дня заседания Елгавской думы.

"Сейчас не идет речь о ликвидации детского отделения", - заявил на заседании заместитель председателя думы по социальным вопросам, здравоохранению, культуре, образованию и спорту Айгарс Рублис, заверив, что это ему подтвердил и министр здравоохранения.

В то же время он отметил, что Минздрав "смотрит на детское отделение в Елгавской больнице как на отделение, которое могло бы работать в несколько ином формате, и его аргументы связаны с доступностью специалистов". Рублис сообщил, что переговоры продолжаются и никаких решений еще не принято, но в то же время признал, что речь идет о реорганизации.

В Елгавской больнице также заявили, что информация о закрытии отделения не соответствует действительности, так как правила еще находятся на общественном обсуждении, и никакие окончательные решения по этому вопросу не приняты.

"В то же время этот вопрос рассматривается как один из возможных будущих сценариев - такое предложение поступило со стороны Минздрава. Самоуправление и Елгавская больница не согласны с закрытием детского отделения и соответственно подготовили свое мнение о правилах Минздрава, а также продолжат переговоры с ответственными учреждениями", - подчеркнули в больнице.