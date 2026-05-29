Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Мая Завтра: Maksis, Raivis, Raivo
Доступность

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:23

Новости Латвии 0 комментариев

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

В поправках к порядку организации услуг здравоохранения, вынесенных на общественное обсуждение, говорится, что ООО "Елгавская городская больница" до 31 декабря 2027 года будет обеспечивать услуги дежурного врача-педиатра с фиксированной оплатой в размере 211 017 евро в год, а при необходимости будет предусмотрена также госпитализация пациентов педиатрического профиля.

Говоря о Елгавской больнице, министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил агентству ЛЕТА, что переговоры о доступности специалистов еще ведутся с несколькими больницами. В области педиатрии методический центр оценивает качество и доступность специалистов, а также совместно с министерством рассматривает карту услуг.

Министр подчеркнул, что в Елгаве должны быть предусмотрены места для детей, однако, возможно, в меньшем количестве, чем в настоящее время, так как нагрузка не так велика и часть пациентов доставляется в Ригу. В то же время в Елгаве должно быть обеспечено дежурство врачей и доступна неотложная помощь для детей.

С учетом дискуссии в публичном пространстве, вопрос о детском отделении больницы по предложению оппозиции был включен в повестку дня заседания Елгавской думы.

"Сейчас не идет речь о ликвидации детского отделения", - заявил на заседании заместитель председателя думы по социальным вопросам, здравоохранению, культуре, образованию и спорту Айгарс Рублис, заверив, что это ему подтвердил и министр здравоохранения.

В то же время он отметил, что Минздрав "смотрит на детское отделение в Елгавской больнице как на отделение, которое могло бы работать в несколько ином формате, и его аргументы связаны с доступностью специалистов". Рублис сообщил, что переговоры продолжаются и никаких решений еще не принято, но в то же время признал, что речь идет о реорганизации.

В Елгавской больнице также заявили, что информация о закрытии отделения не соответствует действительности, так как правила еще находятся на общественном обсуждении, и никакие окончательные решения по этому вопросу не приняты.

"В то же время этот вопрос рассматривается как один из возможных будущих сценариев - такое предложение поступило со стороны Минздрава. Самоуправление и Елгавская больница не согласны с закрытием детского отделения и соответственно подготовили свое мнение о правилах Минздрава, а также продолжат переговоры с ответственными учреждениями", - подчеркнули в больнице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует
Важно

Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
Важно

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Эксклюзив

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Читать
Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

Мир 12:56

Мир 0 комментариев

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Читать

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

Всюду жизнь 12:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Читать

Бесплатные похороны: возможно ли это?

PRESS рекомендует 12:38

PRESS рекомендует 0 комментариев

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Читать

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

Читать

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

Новости Латвии 12:24

Новости Латвии 0 комментариев

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Читать