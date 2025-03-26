Ликвидировано предприятие «Лиепайский металлург»

Предприятие исключено из Коммерческого регистра и регистра плательщиков налога на добавленную стоимость 24 марта.

Курземский районный суд 19 марта 2025 года принял решение о прекращении производства по делу о неплатежеспособности "KVV Liepājas metalurgs", поскольку план покрытия требований кредиторов выполнен.

"KVV Liepājas metalurgs" было признано неплатежеспособным в сентябре 2016 года.

Вся территория "Liepājas metalurgs", около 120 гектаров, принадлежит Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ) и самоуправлению, которые в августе 2018 года подписали с Министерством экономики (МЭ) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) протокол о намерениях по развитию индустриального парка.

Убытки "KVV Liepājas metalurgs" в 2023 году составили 615 447 евро, сообщает "Firmas.lv".

Администратор неплатежеспособности предприятия Аргита Яунслейне в отчете за 2023 год указала, что требования кредиторов не будут покрыты в полном объеме. Планировалось завершить реализацию имущества предприятия в 2024 году, тем самым завершив процедуру неплатежеспособности и ликвидировав предприятие.

Компания "KVV Liepājas metalurgs" была зарегистрирована в сентябре 2014 года с основным капиталом 20,5 млн евро. В октябре 2014 года украинская холдинговая компания "KVV Group" подписала договор купли-продажи с латвийским государством о приобретении неплатежеспособного предприятия "Liepājas metalurgs". С ноября 2024 года предприятие находится в собственности кипрской компании "Husluck Finance Limited".