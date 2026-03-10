Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 23. Марта
Пропавшего парня нашли мертвым, но загадок меньше не стало (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 марта, 2026 08:59

Выбор редакции 1 комментариев

Шесть лет назад, утром 10 июня 2019 года, в Риге бесследно исчез 24-летний Зинтис Маздревич. По дороге из дома на работу он буквально испарился. Его искали родные, коллеги, знакомые – как здесь, в Латвии, так и за ее пределами. Однако в то время не удалось найти ни малейшей зацепки или понять, куда ведут его следы. Государственная полиция теперь раскрыла порталу «nra.lv», что случилось с Зинтисом.

В тот роковой день мужчина вышел из своего дома в Югле и отправился на работу в рекламное агентство «Cube» на улице Мукусалас. Около 10:40 молодой человек связался с работодателем, сообщив, что немного опоздает, но пообещал, что к 11 часам будет в офисе. На работу он так и не пришел и не отвечал на телефонные звонки. Коллеги забили тревогу, поскольку Зитис никогда раньше так себя не вел. Он никогда не опаздывал на работу, а если опаздывал, то всегда сообщал об этом. «Он не склонен к бродяжничеству, у него чувство ответственности», — подчеркнули также родственники.

В день исчезновения Зинтис был одет в серую рубашку с изображением волка, синие джинсы и камуфляжные кроссовки. Было известно, что с ним была сумка с личными вещами, в том числе компьютер и планшет, что свидетельствовало о том, что он действительно отправился на работу.

Первоначально предполагалось, что молодой человек мог пропасть в Риге, однако позднее новые факты расследования вывели за пределы Латвии. Полиция получила информацию, что Зинтис, возможно, сел на самолет, летевший в Лондон. На его имя был куплен билет на рейс в Лондон в день исчезновения в 17:40. Телекоммуникационный оператор «Bite» также сообщил матери Зини, что сигнал с телефона молодого человека в последний раз был зафиксирован в Лондоне, сообщает «jauns.lv». Ей даже удалось 12 июня (на третий день после исчезновения) дозвониться по номеру Зинтиса, но разговор не состоялся. Она слышала только как будто шум, как будто дул ветер... Позже телефон стал недоступен. Ситуацию еще более запутал тот факт, что в то же время появилась информация, что Зинтис после исчезновения был замечен в Риге.

Позже британские правоохранительные органы подтвердили, что человек с таким именем действительно прибыл в Лондон. Родственники Зинтиса Маздревица пытались выяснить, что произошло, привлекая к поиску волонтеров, организацию «Bezvests.lv», а также частного детектива.

Пресс-секретарь государственной полиции Лига Дзилюма сообщила порталу «nra.lv», что поиски Зинта Маздревича были прекращены в 2020 году, поскольку он был найден мертвым.

Портал выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Зинта.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

