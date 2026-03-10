В тот роковой день мужчина вышел из своего дома в Югле и отправился на работу в рекламное агентство «Cube» на улице Мукусалас. Около 10:40 молодой человек связался с работодателем, сообщив, что немного опоздает, но пообещал, что к 11 часам будет в офисе. На работу он так и не пришел и не отвечал на телефонные звонки. Коллеги забили тревогу, поскольку Зитис никогда раньше так себя не вел. Он никогда не опаздывал на работу, а если опаздывал, то всегда сообщал об этом. «Он не склонен к бродяжничеству, у него чувство ответственности», — подчеркнули также родственники.

В день исчезновения Зинтис был одет в серую рубашку с изображением волка, синие джинсы и камуфляжные кроссовки. Было известно, что с ним была сумка с личными вещами, в том числе компьютер и планшет, что свидетельствовало о том, что он действительно отправился на работу.

Первоначально предполагалось, что молодой человек мог пропасть в Риге, однако позднее новые факты расследования вывели за пределы Латвии. Полиция получила информацию, что Зинтис, возможно, сел на самолет, летевший в Лондон. На его имя был куплен билет на рейс в Лондон в день исчезновения в 17:40. Телекоммуникационный оператор «Bite» также сообщил матери Зини, что сигнал с телефона молодого человека в последний раз был зафиксирован в Лондоне, сообщает «jauns.lv». Ей даже удалось 12 июня (на третий день после исчезновения) дозвониться по номеру Зинтиса, но разговор не состоялся. Она слышала только как будто шум, как будто дул ветер... Позже телефон стал недоступен. Ситуацию еще более запутал тот факт, что в то же время появилась информация, что Зинтис после исчезновения был замечен в Риге.

Позже британские правоохранительные органы подтвердили, что человек с таким именем действительно прибыл в Лондон. Родственники Зинтиса Маздревица пытались выяснить, что произошло, привлекая к поиску волонтеров, организацию «Bezvests.lv», а также частного детектива.

Пресс-секретарь государственной полиции Лига Дзилюма сообщила порталу «nra.lv», что поиски Зинта Маздревича были прекращены в 2020 году, поскольку он был найден мертвым.

Портал выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Зинта.