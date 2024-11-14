Лихие 90-е? На латвийском портале появилось объявление о покупке кошачьих и собачьих шкур

Ziņa portālā "ATDOT", kas tika dzēsta, kad cilvēki ziņa policijai un PVD.— Zootēka (@Zooteeka) November 11, 2024
Pirms pāris gadiem internetā tirgoja rudi strīpainus cimdus. Tirgotāja taisnojās, ka nezina izcelsmi. Arī šobrīd LV interneta veikalā "Meha" pārdod līdzīgus. Varbūt kāds atpazīsti pazudušo Muri?
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Обнаружившие объявление защитники животных не только сделали его достоянием общественности в соцсетях, но и направили заявление в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD).
Руководитель отдела по связям с общественностью PVD Илзе Мейстере, подтвердила получение заявления. И сообщила, что учитывая, что в деле есть видимые признаки уголовного преступления, они перенаправили заявление в Государственную полицию для дальнейшего принятия решения.
Мейстере поясняет, что согласно Закону о защите животных запрещено разводить и использовать домашних (комнатных) животных для производства продуктов питания и меха, а также запрещено их убивать.
Как видно из объявления, в качестве текущего местоположения автор объявления указал район Алуксне. Государственная полиция подтверждает, что заявление поступило в администрацию Видземского региона и в настоящее время материалы проверяются.