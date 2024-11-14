Лихие 90-е? На латвийском портале появилось объявление о покупке кошачьих и собачьих шкур

Ziņa portālā "ATDOT", kas tika dzēsta, kad cilvēki ziņa policijai un PVD.



Pirms pāris gadiem internetā tirgoja rudi strīpainus cimdus. Tirgotāja taisnojās, ka nezina izcelsmi. Arī šobrīd LV interneta veikalā "Meha" pārdod līdzīgus. Varbūt kāds atpazīsti pazudušo Muri?

pic.twitter.com/gnaQYCEMRN — Zootēka (@Zooteeka) November 11, 2024

Обнаружившие объявление защитники животных не только сделали его достоянием общественности в соцсетях, но и направили заявление в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD).

Руководитель отдела по связям с общественностью PVD Илзе Мейстере, подтвердила получение заявления. И сообщила, что учитывая, что в деле есть видимые признаки уголовного преступления, они перенаправили заявление в Государственную полицию для дальнейшего принятия решения.

Мейстере поясняет, что согласно Закону о защите животных запрещено разводить и использовать домашних (комнатных) животных для производства продуктов питания и меха, а также запрещено их убивать.

Как видно из объявления, в качестве текущего местоположения автор объявления указал район Алуксне. Государственная полиция подтверждает, что заявление поступило в администрацию Видземского региона и в настоящее время материалы проверяются.