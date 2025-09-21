Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее (1)

21 сентября, 2025 16:53

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Вот как ему представляется ход событий: "Чем больше дней проходит после атаки России на Польшу, чем чётче вырисовывается ответ НАТО (его отсутствие), тем хуже всё это начинает выглядеть. Намечается ясное будущее - следующая атака России по территории НАТО уже будет намного серьёзнее. Какой-нибудь взорванный склад, железнодорожная инфраструктура, аэропорт и тому подобное".

В комментариях ему напоминают, что взорванные склады уже были, а кто-то даже написал, что НАТО де-факто перестало существовать. Вот, в частности, что пишут:

- Вы ведь знаете, что такие атаки, диверсии уже происходили, их было довольно много и регулярно. Может быть, не такие помпозные, как с дронами, но они происходят. Дроны без взрывчатки были игрой на публику, для дипломатии. Я бы сказал, для отвлечения внимания, только от чего?

- Года два назад я сказал, что Путин хочет заключить мир не с Украиной, а с НАТО. Только НАТО отчаянно не хочет заключать мир с Путиным.

- Ответ у польской границы, по-моему, достаточно мощный. Для эскалации конфликта не время и не место. Если цель поста была в обсуждении запланированных санкций, то, по-моему, на этом поле все интеллектуальные сливки уже сняты.

- Почему генералы НВС сидят в Адажи, а не в Украине и не учатся войне, какова она в действительности?

- Вообще-то склады жгли. В той же самой Польше. Но всё равно ничего не произошло.

- Взорванные/подожжённые склады и заводы в Чехии, Болгарии и Германии уже ведь были, как и взрывные устройства в самолётах DHL. Эта атака 50 дронов скорее была попыткой выявить реакцию систем ПВО, радаров и общую реакцию НАТО. Увы, она удалась.

- Точно. Прямо мои собственные мысли. Скоро будет новый уровень эскалации и, кажется, уже по Балтии. Вряд ли по Польше. НАТО де-факто больше не существует. 
Об атаке русских дронов по Польше. Я считаю, что НАТО, не ответив, де-факто прекратило существование. Де-юре есть, а фактически - всё. Будем реалистами, НАТО не отреагирует, если по Балтии запустят 100 настоящих боевых дронов. НАТО не нападёт на Россию. Можете дальше мечтать о сантиметрах и о дюймах.

- Вопрос, что должно произойти с российской стороны, чтобы НАТО совершило какой-то реальный ответный ход? Сколько народу должно погибнуть?

- Каким бы был оптимальный ответ НАТО? Что бы дало русским понять - ОК, мы сюда больше не лезем?

- Согласен, но разве закрытие границы (после чего даже Китай на переговоры припёрся) не является асимметрическим ответом? Оказалось - чтобы повлиять на Россию, надо сделать больно Китаю.

- Как дипломированный кулинар говорю: Россия прибегла к способу лягушки - медленно повышает температуру, дроны туда, дроны сюда, потом где-то маленький хлопок, затем в другом месте побольше...

- Ответ НАТО точно таков, каким и должен быть. Часть дронов была сбита. Поддержка Украины не сократилась и, похоже, увеличится. Воздушные пространства закрыты, Польша потенциально будет участвовать в сбивании дронов. 

- "Друг" Кремля Трамп делает всё возможное, чтобы так и случилось - и как можно скорее...
 

 

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

В знак солидарности с Эстонией МИД ЛР сегодня вызвал временного поверенного российского посольства в Латвии и вручил ноту, в которой высказал "категорический протест против нарушения воздушного пространства Эстонии, совершённого российскими военными самолётами 19 сентября", о чём МИД информировал агентство LETA.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, сентябрь завершится более прохладными днями, уже 22 сентября температура воздуха значительно снизится.

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

