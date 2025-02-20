Лидеры Франции и Британии приглашены в Белый дом для переговоров по Украине: Евроньюз

Дипломатический марафон президента Франции Эммануэля Макрона начал приносить плоды?

После того, как в начале недели в Париже прошли две серии консультаций с тремя десятками лидеров стран ЕС и НАТО, включая Канаду, чтобы выработать единый ответ на сближение Москвы и США, похоже, что Европа наконец-то выбила себе место за столом переговоров.

Сразу после второй встречи 19 глав государств, организованной Елисейским дворцом в среду вечером в Париже – в основном по видеосвязи – советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объявил, что президент Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приглашены в Белый дом в начале следующей недели для обсуждения войны в Украине.

После переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии на этой неделе одним из главных опасений стало то, что Трамп может достичь соглашения с Москвой, которое не будет учитывать интересы безопасности ни Киева, ни единой Европы.

Напряжённость в отношениях между США и Украиной нарастает после первого подтверждённого телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после возвращения республиканца в Белый дом.

В среду Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов",добавив, что украинскому лидеру "лучше поторопиться, иначе у него не останется страны".

Россия – "экзистенциальная" угроза

В четверг Эммануэль Макрон заявил лидерам парламентских партий, что мнение большинства европейцев о том, что Россия представляет собой "экзистенциальную" угрозу "очень сильно совпадает". В свою очередь, премьер-министр Франсуа Байру заявил, что "никогда с 1945 года риск войны в Европе не был так высок".

При этом в блоке существуют глубокие разногласия по поводу того, как реагировать на российскую угрозу, особенно когда речь идёт о том, отправлять или нет миротворческие войска в Украину.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял, что он рассмотрит вопрос о вводе войск в Украину.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник после первого парижского саммита, что вопрос об иностранных войсках "крайне неуместен" до принятия мирного плана. Его главный соперник и фаворит предвыборной гонки Фридрих Мерц менее категоричен. Он также высказывался за поставки Киеву ракет Taurus, против чего всегда выступало правительство Шольца.

Чтобы сохранить давление на Кремль, послы 27 стран блока одобрили в среду 16-й пакет санкций против России, который вводит запрет на импорт алюминия и расширяет чёрный список танкеров "теневого флота" РФ.

Макрон также написал в своём аккаунте в X, что решения, касающиеся европейской безопасности, будут приняты в ближайшие дни и недели, добавив, что его партнёры по блоку "убеждены в необходимости увеличить расходы на оборону и безопасность и возможности Европы".

Макрон принимал Трампа в Париже в начале декабря, перед инаугурацией миллиардера, во время трёхсторонней встречи в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским.