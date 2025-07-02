Частники игнорируют закон? Только каждый пятый электросамокат был застрахован к 1 июля

В то же время среди юридических лиц ситуация куда лучше — OCTA оформили 98,8% владельцев зарегистрированных электросамокатов. Всего в Латвии насчитывается 27 400 таких транспортных средств, из них застраховано 51,6%.

Страховщики напоминают: отсутствие полиса может обернуться не только штрафом, но и обязанностью возмещать причинённый ущерб из собственного кармана.

В то же время в Бюро автостраховщиков (LTAB) успокаивают: появление нового вида страховки не приведёт к росту цен для других автовладельцев. Как пояснил глава LTAB Янис Абашинс, ущерб от самокатов, обычно, сравнительно невелик, а фонд OCTA в случае выплат будет требовать компенсации у виновника. Пока говорить о массовом уклонении или перегрузке системы рано. Процесс оформления идёт постепенно.