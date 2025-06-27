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«Льготников возили? Возили! Где помиллиона евро?» Lux Express разъярён очередным отказом АТД

Редакция PRESS 27 июня, 2025 16:16

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Международный перевозчик Lux Express всерьёз рассматривает обращение в суд против Латвии. Причина: отказ Автотранспортной дирекции компенсировать убытки, понесённые при бесплатной перевозке пассажиров с льготами на коммерческих маршрутах. Несмотря на заявления Министерства сообщения о намерении уладить ситуацию, перевозчик вновь получил отрицательный ответ.

С мая прошлого года Lux Express бесплатно перевёз более 69 тысяч пассажиров с полагающимися им льготами, причём без всякой компенсации со стороны государства. По подсчётам компании, убытки уже превышают полмиллиона евро. В компании подчеркивают, что компенсации им полагаются по регламентам ЕС, и ссылаются на решение суда ЕС, которое обязывает государства возмещать убытки операторам общественных услуг.

Член правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс заявил, что попытки договориться исчерпаны: «Перед началом рейсов нам обещали, что механизм компенсаций будет создан, но за год вопрос так и не сдвинулся с места». Теперь у компании есть 30 дней, чтобы подать иск. Однако эстонский перевозчик все еще сохраняет надежду на переговоры, если появится реальная перспектива решения.

В Министерстве сообщения отмечают, что поддерживают идею компенсаций коммерческим перевозчикам. Соответствующие поправки к закону уже находятся в Сейме, а до их принятия предлагается временно возмещать расходы в пределах затрат аналогичных субсидируемых маршрутов. В ближайшее время этот вопрос должен попасть в повестку Кабинета министров.

Ранее Lux Express направлял в министерство два официальных обращения. В апреле компания повторно запросила компенсацию, но получила лишь поручение провести повторную оценку запроса. Одобренные правительством весной поправки к закону ещё не вступили в силу.

По итогам 2023 года оборот Lux Express Latvia составил 3,78 млн евро, однако вместо прибыли компания получила убыток в 354 тыс. евро. Предприятие принадлежит зарегистрированной в Эстонии Lux Express Estonia и выполняет как международные рейсы, так и внутренние маршруты.

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