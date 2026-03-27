Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Летят дроны: страны Балтии не упустили случай попросить деньги на оборону

© LETA 27 марта, 2026 11:40

Мир

Latvijas armija

Латвия, Литва и Эстония после недавних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Балтии подчеркнули необходимость увеличения финансирования для укрепления внешних границ НАТО и Европейского союза. Об этом в совместном заявлении в пятницу сообщили министры обороны трёх стран.

Они отметили, что последние инциденты, вызванные войной, начатой Россией против Украины, подтверждают необходимость дальнейшего усиления многоуровневой системы противовоздушной обороны. На этой неделе несколько иностранных беспилотников пересекли воздушное пространство НАТО в странах Балтии и затронули их территории. Как подчеркнули министры, среди гражданского населения пострадавших нет, а ущерб инфраструктуре был минимальным.

Министры выразили признательность союзникам за профессионализм в миссии патрулирования воздушного пространства Балтии, но подчеркнули, что существующих мер недостаточно. По их мнению, усилия альянса по укреплению ПВО, включая борьбу с дронами, необходимо ускорить, а присутствие авиации и систем ПВО НАТО в регионе — не только сохранить, но и усилить.

В заявлении также подчёркивается, что союзникам срочно нужно развивать возможности для эффективного обнаружения и перехвата дронов, чтобы предотвращать любые воздушные угрозы, включая нарушения со стороны беспилотников.

Одновременно страны Балтии акцентируют необходимость увеличения и долгосрочного финансирования обороны со стороны ЕС, особенно для укрепления восточной границы. Министры отмечают, что эти инциденты подтверждают важность заявок стран Балтии на финансирование общеевропейских проектов безопасности, включая такие инициативы, как «Eastern Flank Watch» и проекты по развитию дронов и средств противодействия им.

Министры также указали, что страны Балтии уже сейчас направляют на оборону не менее 5% ВВП, делая приоритетом развитие систем ПВО, дронов и противодронных технологий, а также акустических сенсоров.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трёх странах Балтии залетали и взрывались дроны. Предположительно, они были направлены на цели в России в рамках обороны Украины, но отклонились от курса или были сбиты с него средствами радиоэлектронной борьбы. Представители стран Балтии подчёркивают, что это последствия полномасштабной войны России, и подобные инциденты могут повторяться.

Главные новости

«Помогите! Какой-то индиец опять задекларировался в моей квартире!» Тут даже Сейм не может помочь
Важно

И показала средний палец при ребёнке: латышка возмущена поступком украинки
Важно

Сметают всё: как народ расхватывает товары в Rimi перед закрытием т/ц Mols. ВИДЕО
Важно

Промежуточные итоги: сколько раз жителям Латвии уже приходили «экстренные оповещения»

Важно 13:33

Важно 0 комментариев

С момента внедрения системы сотового оповещения жители получили предупреждения семь раз, включая одно учебное оповещение, сообщил сегодня на отчетном заседании Государственной пожарно-спасательной службы ее начальник Мартиньш Балтманис.

Это просто неправда: Браже сделала заявление по поводу слухов о нападении России на Балтию

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") выступая на польском государственном англоязычном телеканале TVP World заявила, что не разделяет предположения украинских спецслужб о том, что Россия может быть готова "оккупировать страны Балтии" к 2027 году, сообщает TV3.

Самый дальний полёт в истории: люди снова летят к Луне — но теперь всё гораздо серьёзнее

Наука 13:25

Наука 0 комментариев

Человечество готовится к полёту, который может изменить всё.

Не нравятся «расисты и гомофобы» — чемодан, вокзал, Европа: Pietiek против толерантной Байбы

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

"Если решение, предлагаемое прогрессивной чумой для публичных молитв мусульман, заключается в строительстве мечети в Латвии, единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — это рост числа мусульман. Это все равно что предложить избавиться от ос, создав в центре города осиное гнездо. Это точно поможет!" - текст Харальда Брауна на Pietiek транслирует озабоченность части латвийской общественности последней новостью, связанной с мусульманами - публичной молитвой в Плявниеках. Перепечатываем его с некоторыми сокращениями в информационных целях - для ознакомления с мнением этой части общества. 

Это как наркотик? Решение суда по Instagram и YouTube может стать переломным для всей цифровой индустрии

Мир 13:14

Мир 0 комментариев

Вердикт, вынесенный присяжными в Лос-Анджелесе, может стать переломным моментом для всей цифровой индустрии. Суд фактически признал: Instagram и YouTube — это не нейтральные сервисы, а системы, сознательно спроектированные, чтобы вызывать зависимость.

МОК запретил трансгендерным спортсменкам выступать в женских соревнованиях

Всюду жизнь 13:01

Всюду жизнь 0 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что начиная с 2028 года в женских соревнованиях на Олимпиаде и других соревнованиях под эгидой организации смогут участвовать только те спортсменки, которые подтвердят свой пол с помощью генетического теста, пишет "Медуза".

Ситуация критическая: латвийский аналитик о решениях США на Ближнем Востоке и в Украине

Новости Латвии 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

Планы США перенаправить часть помощи из Украины на Ближний Восток — это весьма символический жест, который существенно повлияет на способность Украины защитить себя от агрессора России. Об этом заявил Мартиньш Варгулис, ведущий партнер аналитической и управленческой группы «PowerHouse Latvia», преподаватель RSU, в беседе с программой «900 секунд» на телеканале TV3.

