Летят дроны: страны Балтии не упустили случай попросить деньги на оборону

Они отметили, что последние инциденты, вызванные войной, начатой Россией против Украины, подтверждают необходимость дальнейшего усиления многоуровневой системы противовоздушной обороны. На этой неделе несколько иностранных беспилотников пересекли воздушное пространство НАТО в странах Балтии и затронули их территории. Как подчеркнули министры, среди гражданского населения пострадавших нет, а ущерб инфраструктуре был минимальным.

Министры выразили признательность союзникам за профессионализм в миссии патрулирования воздушного пространства Балтии, но подчеркнули, что существующих мер недостаточно. По их мнению, усилия альянса по укреплению ПВО, включая борьбу с дронами, необходимо ускорить, а присутствие авиации и систем ПВО НАТО в регионе — не только сохранить, но и усилить.

В заявлении также подчёркивается, что союзникам срочно нужно развивать возможности для эффективного обнаружения и перехвата дронов, чтобы предотвращать любые воздушные угрозы, включая нарушения со стороны беспилотников.

Одновременно страны Балтии акцентируют необходимость увеличения и долгосрочного финансирования обороны со стороны ЕС, особенно для укрепления восточной границы. Министры отмечают, что эти инциденты подтверждают важность заявок стран Балтии на финансирование общеевропейских проектов безопасности, включая такие инициативы, как «Eastern Flank Watch» и проекты по развитию дронов и средств противодействия им.

Министры также указали, что страны Балтии уже сейчас направляют на оборону не менее 5% ВВП, делая приоритетом развитие систем ПВО, дронов и противодронных технологий, а также акустических сенсоров.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трёх странах Балтии залетали и взрывались дроны. Предположительно, они были направлены на цели в России в рамках обороны Украины, но отклонились от курса или были сбиты с него средствами радиоэлектронной борьбы. Представители стран Балтии подчёркивают, что это последствия полномасштабной войны России, и подобные инциденты могут повторяться.