Летом через эстонско-латвийскую границу откроют два автобусных маршрута: расходы на себя берет Эстония

Автобусы будут курсировать по маршрутам Пярну-Икла-Айнажи и Валга-Валка.

Первоначально планировалось, что летом прошлого года границу будут пересекать пять маршрутов, но, по словам эстонских чиновников, у латвийской стороны не хватило средств на внедрение всех маршрутов, поэтому масштаб проекта был сокращен.

Первоначально автобусы будут курсировать по обоим маршрутам в течение одного года, но Эстония намерена договориться с латвийскими властями о возможности продления срока действия маршрута.

Руководитель Центра общественного транспорта Пярнуского уезда Андрус Керпук рассказал ERR, что первоначально планировалось, что автобусные маршруты будут проходить по всей длине эстонской границы в пяти местах: Выру-Алуксне, Валга-Валка, Вильянди-Валмиера, Килинги-Нымме-Валмиера и Пярну-Икла-Салацгрива.

По его словам, долгосрочный план состоит в том, чтобы после пробного периода без перерывов перейти на нормальное движение в соответствии с "графиком, отвечающим реальным потребностям".

До сих пор трансграничные автобусные перевозки осуществлялись на междугородних коммерческих линиях. В Эстонии региональные автобусные маршруты организованы по уездам.

В этом году также планируется запустить пассажирское железнодорожное сообщение между Ригой и Тарту.