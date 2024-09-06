Лето продолжается: погода в выходные

Юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +10..+16 градусов, в восточной части страны столбик термометра местами опустится до +7 градусов. Максимальная температура воздуха днем ​​составит +23..+28 градусов. Самая жаркая погода ожидается в Курземе.

Согласно текущему прогнозу «Глобальной системы прогнозов», в понедельник погода также не изменится, разве что немного усилится южный, юго-восточный ветер. Во вторник ожидается больше облаков; дождь сначала возможен в Курземе, позже - и в других частях страны. В пасмурные дни температура воздуха будет ниже, но даже на следующих выходных она может достигать местами +25 градусов.

Температура воды в море большей частью держится в пределах +17..+20 градусов, однако при длительном юго-восточном ветре вода во многих местах побережья Латвии может стать холоднее.

В крупнейших озерах и реках температура воды колеблется в районе +20 градусов, но в некоторых реках поменьше, а также в части Гауи вода остыла до +15..+17 градусов.

Поскольку сохраняется сухая и теплая погода, риск возникновения пожаров в лесах возрастает, местами достигая высокого уровня.

