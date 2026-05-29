Летнее меню от Maxima Meistara marka: пробуем и выбираем! Редакция PRESS 29 мая, 2026 13:48

Панакота с клубнично-малиновым соусом, холодный суп, салат со шпинатом, куриный шашлык с молодой картошкой, ризотто с овощами, классические латвийские малосольные огурчики – народная дегустация одобрила новый ассортимент готовых блюд, обнаруженных в Maxima Latvija.

Мы купили и во время перерыва попробовали блюда из нового, недавно появившегося предложения поваров, технологов и кондитеров Meistara marka. Некоторые участники нашего стихийного эксперимента были настроены скептически: неужели молодая картошка будет правильно сварена (так, чтобы не разваливалась, но и на зубах не скрипела), а куриный шашлык - сочным и аппетитным? А любимый всеми в Латвии холодный свекольник разве приготовят так, как дома и как мы любим – чтобы суп был не кислый, в меру острый и рубленых яиц с огурчиком щедро, и зелени…

По факту дегустации мы не только отлично насытились (пробовали-то все блюда, в том числе десерты), но и получили гастрономическое удовольствие – все оказалось вкусно, эстетично на вид и качественно. Рассказываем, что понравилось особенно.

О чём мы узнали в процессе изучения блюд

Всего в предложении Meistara marka представлено более 180 различных блюд, поэтому каждый сможет найти свое сочетание вкусов и менять меню завтраков-обедов-ужинов буквально каждый день.

В реалиях нашей жизни готовая еда сильно выручает, особенно когда она имеет понятную цену. Скатерть-самобранка Meistara marka сильно выручает очень многих, особенно летом, когда так не хочется тратить время на приготовление еды.

(!) Любители легких блюд наверняка оценят поке с лососем, листовые салаты с овощами и сыром, салат с булгуром и овощами, поклонники азиатской кухни могут попробовать свинину в азиатском стиле, а итальянской — Mac & Cheese (проще – макароны с сыром).

Важно, что изделия готовой кулинарии в Maxima Latvija регулируются жесткими надзорными и санитарными нормами. А состав блюд полностью совпадает с тем, что написано на упаковке, – мы этот момент специально проверили во время нашей дегустации. Поэтому тем, кто строго следит за калорийностью блюд, с продукцией Meistara marka делать это намного проще – все данные энергетической ценности каждого блюда, а также о количестве белков, жиров и углеводов указаны на каждой упаковке.

Лидеры редакционной дегустации

Свекольник, он же холодный суп (2,59 евро за 400 г).

В меру густой, на кефире, 18% свеклы в составе, куриные яйца, огурцы, сметана, зеленый лучок, укроп, горчица, соль, вода, специи. Ароматный и с легкой остринкой, просто чудесный, не каждый дома такой сделает. Вкус сбалансирован, 74 килокалории на 100 граммов.

Оценка – 10 баллов из 10 возможных.

Куриный шашлык с картофелем (4,49 евро за 350 г).

Если бы нам подали это блюдо в ресторане, мы бы обрадовались – просто браво! поварам Meistara marka: куриное мясо нежное, сочное и с дымком, молодой картофель тоже оказался какой-то особенный на вкус, сваренный со шкуркой. Отличная идея, это и вкусно, и полезно.

Состав маринада шашлыка перечислять не будем, он состоит из множества ингредиентов-растений (все есть на упаковке и можно посмотреть на сайте Maxima Latvija). Нас поразило, что есть кориандр в составе, а еще петрушка и тимьян. Одним словом, вкус получился на выходе у мяса птицы особенный, летний.

Оценка – 10 баллов из 10 возможных.

Малосольные огурчики (3,99 евро за 600 г).

Непонятно как, но повара Meistara marka добились потрясающего результата: огурчики не слишком соленые, пахнут зеленью и не агрессивно – чесноком, хрустят и вполне могут поспорить с теми, что делают латвийские хозяйки.

В процессе засолки использованы семена горчицы, хрен, душистый перец, семена укропа, соль и сахар, немного уксуса.

Оценка – 9 баллов из 10 возможных.

Ризотто с овощами (2,99 евро за 350 г).

Оказалось очень вкусное блюдо, и, как говорится, секрет божественной гастрономической гармонии кроется в деталях. Все, что нужно для хорошего ризотто, — это правильная технология приготовления, качественный рис и сбалансированные между собой ингредиенты, которые создают вкусовую гармонию. А еще обязательно, как считают итальянцы, здесь требуются грибы.

Внимание! Повара Meistara marka добавили не просто какие-то грибы, а сушеные ценные боровики, а еще цукини, лук, сметанку, бульон и разные специи.

Оценка – 9 баллов из 10 возможных.

Поке с лососем (3,59 евро за 350 г).

Нас вдохновило также популярное гавайское блюдо, представляющее собой микс из рыбы (в данном случае лосося), риса и свежих овощей. Благодаря идеальному балансу белков, жиров и углеводов оно может стать одним из главных трендов здорового питания этим летом.

Рис – правильно маринованный, как положено. Рыбки добавлено не мало, и это норвежский лосось из Атлантического океана. Изюминка этого поке — черные грибы (Auricularia auricula-judae). В составе — редис, капуста, паприка, салат из морских водорослей, соевые бобы, морковь, огурцы. Плюс соевый соус и масло сезама.

В бумажной миске - ломтики нарезанной рыбы, здесь же находится гарнир – рис, дополненный свежими овощами. Компоненты не перемешаны, а разложеныотдельно. Все это непременно надо полить заправкой (не самая острая, подходящая большинству), чтобы сбалансировать вкус. Полный состав есть на упаковке, можно ознакомиться при желании.

Одна порция может стать полноценным полезным обедом или ужином. Это не закуска, а основное блюдо с гарниром и салатом. Поке от Meistara marka содержит в себе достаточно белка, сложные углеводы, а также витамины.

Оценка – 9 баллов из 10 возможных.

Панакота с клубнично-малиновым соусом (1,69 евро за 180 г).

У мастеров Meistara marka все получилось! Всем нам понравился этот североитальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили – в латвийском исполнении. Не приторно сладкий, нежный, буквально тающий во рту.

По факту это чудесный легкий десерт: 187 килокалорий на 100 г. При изготовлении использованы молоко, сливки, клубника, малина, желатин и сахарная пудра.

Оценка – 10+ баллов из 10 возможных.

Выводы. Блюда от Meistara marka стали изысканнее и более высокого класса, что ли… При том, что цены адекватные (цены всего приобретенного – на 22 мая).

Рекомендуем еще попробовать картофельный салат, салат из молодой капусты, клубнично-ревеневый мусс и хлебный суп со взбитыми сливками. Очень популярен мясной салат. Многие говорят, что по вкусу он такой же, как готовила бабушка - из отварного окорока говядины, нежирного мяса.

Впрочем, зайдите на страницу maxima.lv и выбирайте то, что вам по вкусу.

Приятного аппетита!